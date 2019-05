Spacecake en wiet gevonden in en rond jeugdhuis: burgemeester sluit De Meeuwe met onmiddellijke ingang Timmy Van Assche en Jelle Houwen

22 mei 2019

13u09 4 Kortemark Het gemeentebestuur van Kortemark heeft besloten om jeugdhuis De Meeuwe in Handzame voor onbepaalde tijd te sluiten. De problemen zijn al een tijdje aan de gang, en dit weekend werden er in het jeugdhuis drugs gevonden. “De bestuurder van een voertuig vlakbij had binnen een spacecake gekocht", zegt korpschef Johan Geeraert.

Al een tijdje volgt het gemeentebestuur met argusogen het reilen en zeilen in jeugdhuis De Meeuwe op de Elflijnenwijk in Handzame. Ook de politie is waakzaam, want buurtbewoners klagen al maanden over overlast en het jeugdhuis zelf respecteert de afspraken met de gemeente niet of nauwelijks, klinkt het. Maar de druppel kwam na een politiecontrole van afgelopen weekend.

“In de nacht van zaterdag op zondag werd een auto gecontroleerd die aan het jeugdhuis stond”, legt korpschef Johan Geeraert uit. “De bestuurder was in het bezit van een spacecake en had die net gekocht in het jeugdhuis zelf. Daarom zijn we overgegaan tot een huiszoeking. Agenten troffen er onder andere resten cannabis aan, maar ook een weegschaal en een grinder, een klein toestel om cannabis te vermalen. De ruimte was er zeer vuil en onhygiënisch en de lokalen bleken een vuilnisbelt. Wij hebben daarna een verslag aan de gemeente overgemaakt, die besloot om in te grijpen.”

Heel wat kansen

“Vooral het feit dat er drugs worden gebruikt, heeft het schepencollege doen beslissen om De Meeuwe met onmiddellijke ingang te sluiten”, aldus burgemeester Karolien Damman (CD&V). “Sowieso had het huidige jeugdhuisbestuur al heel wat kansen van ons gekregen en die niet gegrepen. Het voorbije jaar werden talloze pogingen ondernomen om de werking te ondersteunen door regelmatig overleg te organiseren tussen gemeentebestuur, jeugdhuis en buurt. Om kort op de bal te kunnen spelen, gebeurde dat overleg de laatste maanden zelfs wekelijks.” Het gemeentebestuur betreurt ook het gebrek aan respect voor de omwonenden, die allerminst blij waren met de geluidsoverlast en de vuile omgeving rond het jeugdhuis. In november vorig jaar werd ook al beslist om een fuif te verbieden na overlast.

“Meerwaarde”

“Een jeugdhuis moet je beheren als een goede huisvader”, benadrukt de burgemeester. “Maar bij het huidige bestuur ontbrak het aan een goeie leiding. Het is spijtig dat bestuursleden met goeie intenties nu mee de dupe zijn van die enkelingen binnen het bestuur die alle afspraken aan hun laars lappen. Want voor alle duidelijkheid: het gemeentebestuur blijft gewonnen voor een jeugdhuis in Handzame en ziet een jeugdhuis nog altijd als een meerwaarde. Zo lang het maar op de correcte manier gerund wordt en mét respect voor de omwonenden.”

Het bestuur van jeugdhuis De Meeuwe werd intussen op de hoogte gebracht. Donderdagavond staat er een overleg gepland met het gemeentebestuur.