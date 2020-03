Ruim 64.000 euro Vlaamse subsidies voor veiligere schoolomgevingen Timmy Van Assche

09 maart 2020

16u08 0 Kortemark De gemeente Kortemark krijgt precies 64.698,87 euro aan subsidies vanuit het Vlaams departement ‘mobiliteit & openbare werken’. Vlaanderen voorziet centen voor gemeentes die werken uitvoeren oor veilige schoolomgevingen. In Kortemark en deelgemeente Handzame kwamen er vorig najaar heel wat fietssuggestiestroken in de omgeving van de scholen.

Zo worden de aanpassingswerken langs de Torhoutstraat, Kronevoordestraat en Handzamestraat voor de helft gesubsidieerd, met een maximumbedrag van 25.000 euro per onderdeel. Dat laten schepen van Mobiliteit Lynn Vermote (Open Vld) en burgemeester Karolien Damman (CD&V) weten. “Voor de uitgevoerde werken in de Ieperstraat voorzag Vlaanderen geen subsidies, omdat de zone zich te ver van de eigenlijke schoolomgeving bevindt. De borden ‘No Snelheidsduivel Zone’, die in alle schoolomgevingen werden opgesteld, vallen wél onder de voorwaarden en worden dus ook voor de helft gesubsidieerd. Alle aanpassingswerken kosten de gemeente 153.392,66 euro, inclusief BTW. Daarvan subsidieert Vlaanderen dus 64.698,87 euro. Dit bedrag zal in schijven worden uitgekeerd. In de komende jaren zullen in onze gemeente nog meer dergelijke initiatieven worden genomen, waarbij opnieuw een subsidiedossier ingediend zal worden.”