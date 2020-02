Ronny Vierstraete (Open Vld) stopt als voorzitter van de gemeenteraad Timmy Van Assche

05 februari 2020

14u05 1 Kortemark Op de agenda van de volgende gemeenteraad, komende maandag 10 februari, staat het ontslag van gemeenteraadsvoorzitter Ronny Vierstraete (Open Vld). Hij bekleedde de functie nog maar sinds het begin van deze legislatuur. “De rol van gemeenteraadsvoorzitter lag mij niet”, legt Vierstraete eerlijk uit. Gemeenteraadslid Jan Stoens (Open Vld) volgt hem op.

Ronny Vierstraete behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 het vierde meeste stemmen bij Open Vld, namelijk 826. “Daardoor kwam hem het mandaat van gemeenteraadsvoorzitter toe", laat liberaal afdelingsvoorzitter Fabienne Dekersgieter weten. “De voorzitter van de gemeenteraad moet de debatten in goeie banen leiden, op de rem gaan staan wanneer raadsleden of zelfs aanwezigen in het publiek uit de bocht dreigen te gaan en tot kalmte aanmanen wanneer de gemoederen verhit raken. Kortom: zorgen voor de goede orde en een vlot verloop van de zitting, met respect voor het huishoudelijk reglement. Zeker in gemeentes waar de verschillende meningen al eens vurig kunnen zijn, is het een niet te onderschatten opdracht.”

“Durven bekennen”

En dat lukte niet zo goed. Vierstraete, die de liberalen omschrijven als “een man van het volk”, had de vaak hoog oplopende discussies in de gemeenteraad niet altijd in de hand. Meer dan eens liepen discussies helemaal uit of werd er door elkaar gepraat zonder tussenkomst van de voorzitter. “Ronny maakte voor zichzelf na één jaar de eerlijke conclusie dat het beter is dit mandaat door te geven en zich te focussen op zijn taak als gemeente- en OCMW-raadslid”, zegt Dekersgieter. “Zo kan hij Kortemark en zijn vele trouwe kiezers nog heel wat diensten bewijzen.” Vierstraete zelf bevestigt: “Ik ben intussen 64 jaar en word er niet jonger op. Nee, de functie van voorzitter lag me niet en dan moet je eerlijk zijn. Kijk, het was een mooie ervaring, maar we hebben nog jonge talenten in de partij. Zij moeten nu de kans krijgen. Meer moet er achter mijn ontslag niet gezocht worden. Ik blijf actief als raadslid en blijf lid van de partij.”

Jan Stoens

Open Vld schuift nu Jan Stoens naar voren als voorzitter van de raad. Hij kwam in oktober 2018 als vijfde uit de bus met 705 voorkeurstemmen. “Jan is een ambitieus en toegewijd lokaal politicus, die zijn nieuw mandaat met veel enthousiasme opneemt. Als voorzitter van de gemeenteraad zal hij de werking van de gemeente en de politieke besluitvorming van heel nabij leren kennen. We hebben veel respect voor de vlotte manier waarop deze voorzitterswissel is verlopen. We danken Ronny voor zijn inzet gedurende het voorbije jaar en wensen Jan veel succes.” Als fractieleider bij Open Vld wordt Jans Stoens op zijn beurt vervangen door het jongste gemeenteraadslid Laurens Vandewalle, die 687 stemmen haalde in 2018. “Deze beide wissels tonen aan dat Open VLD Kortemark verder werkt aan de politieke doorstroming en nieuwe en jonge mandatarissen alle kansen geeft om zich op politiek vlak binnen de gemeente verder te ontplooien”, besluit de voorzitter.