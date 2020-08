Ronny Vierstraete en Johana Delater stoppen met café De Warande: “Band met verenigingsleven blijft ons bij” Timmy Van Assche

15 augustus 2020

10u02 0 Kortemark Ronny Vierstraete (64) en Johana Delater (60) stoppen met café De Warande in deelgemeente Werken. Zij waren de derde generatie die er aan de slag was. Liefhebbers van de zaak hoeven niet te wanhopen: er komen niet uitbaters in de plaats. “Ik ben blij dat de geschiedenis van de zaak niet verloren gaat”, geeft Ronny mee.

De Warande pal in het centrum van Werken is zo’n typisch volkscafé waar je er alsmaar minder van hebt. Het is de thuishaven van de lokale biljartclub, vinkenvereniging, kaartersclub en boogschuttersgilde. Al die jaren vormden uitbaters Ronny Vierstraete en Johana Delater de lijm. De geschiedenis van dit café gaat echter ver terug in de tijd, naar 1907. Toen stond het bekend als De Koophandel. In het eerste deel van de vorige eeuw waren Edmond Vanbezien en zijn vrouw de zogenaamde ‘waard’ en ‘waardin’. In 1939 hebben Cyriel Hinnion en zijn vrouw Alma de kroeg gekocht en uitgebaat tot 1954. Daarna nam en Roger Vierstraete en Gisèle Hinnion de fakkel over. Tot 1991, wanneer Ronny en Johana hun intrede maakten.

“We zijn de derde generatie van de familie die hier aan de slag is”, zegt Ronny. “Vader had ook een handel in gasflessen, kolen en mazout, en combineerde die activiteiten met een café. Dat werd vroeger wel vaker gedaan. Brandstoffen Vierstraete werd ook door mij overgenomen. En ook al stoppen we met het café, ik blijf verkoper van mazout, gas, kolen en pallets.” Ronny heeft voorlopig ook nog een benzinestation, maar ook dat krijgt vanaf september een nieuwe eigenaar. “Kijk, ik ben 64 jaar en heb zowat 46 jaar hard gewerkt. Dan moet je je activiteiten een beetje minderen, hé. Ik heb altijd gezegd dat ik op m’n 64ste het café zou verkopen om dan te stoppen als ik 65 jaar ben. Alleen, in een mum van tijd was de zaak verkocht. (lacht) Dat ging véél sneller dan we hadden kunnen denken. We zijn vooral alle klanten dankbaar voor de vele mooie jaren", vervolgt Ronny. “Behalve op dinsdag, waren we elke dag open vanaf 9 uur ‘s ochtends tot ergens in de loop van de avond. We mogen ook trots zijn dat we zoveel lokale verenigingen hier hebben kunnen ontvangen. Die band met het verenigingsleven - en alle andere klanten, natuurlijk - blijft ons altijd bij.” Zondag staan de twee een laatste keer achter de toog. Ronny, gemeenteraadslid bij Open Vld, benadrukt ook politiek actief te blijven.

Wim Vandevyvere is de nieuwe eigenaar en wil er vanaf 19 september een vernieuwde zaak openen als café-tearoom. “Ronny en Johana hebben een mooi klantenbestand opgebouwd en we gaan die mensen ook blijven soigneren. De verenigingen die er nu komen, zijn straks uiteraard weer welkom. Het gebouw blijft, binnen zullen we wel wat werken uitvoeren.” Voor Ronny en Johana is de geschiedenis van de zaak dus verzekerd.