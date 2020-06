Promocampagne ‘Kortemark Rinkelt’ krijgt vervolg Timmy Van Assche

27 juni 2020

13u11 0 Kortemark De gemeente organiseert ook dit jaar in september weer een editie van de lokale fietspromotiecampagne ‘Kortemark Rinkelt’.

Het concept is eenvoudig en promoot de lokale handel. Kortemarkenaren die al fietsend bij eigen handelaars hun inkopen doen in de maand september, maken kans op één van de twee splinternieuwe fietsen of één van de cadeaubonnen die de gemeente wegschenkt. “Zo stimuleren we een kwaliteitsvolle omgeving én gaan inwoners hun lokale handelaars bezoeken”, motiveert de dienst Ondernemen. Vorig jaar namen 42 handelaars aan de actie deel, verwacht wordt dat opnieuw een mooi aantal ondernemers zal deelnemen.

Deelnemers krijgen een spaarkaart waarop per winkelbezoek een sticker aangebracht wordt door de handelaar. Na zes winkelbezoeken heeft de deelnemer een volle spaarkaart en kan deze afgegeven worden in het gemeentehuis of bij een deelnemende handelaar. Op het einde van de actie zal een prijsuitreiking plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum en locatie.

Alle informatie is terug te vinden via www.kortemark.be/kortemarkrinkelt.