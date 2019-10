Primeur: Open Vld heeft voor het eerst vrouw als voorzitter van lokale afdeling Timmy Van Assche

16 oktober 2019

10u42 0 Kortemark De Kortemarkse Open Vld-afdeling organiseerde nieuwe interne bestuursverkiezingen. Daarbij viel voor Fabienne Dekersgieter meteen een primeur te rapen.

Volgens de partijstatuten van Open Vld moeten er driejaarlijks bestuursverkiezingen worden georganiseerd. Daarbij kiezen de partijleden de voorzitter, de regioafgevaardigden en het lokale bestuur. Na maar liefst dertien jaar besloot boegbeeld Gino Speecke te stoppen als voorzitter van Open Vld Kortemark en de fakkel door te geven aan de volgende generatie. Daarop dienden zich twee kandidaten aan als opvolger: Dieter Beausaert, die al twee jaar deel uitmaakt van het bestuur, en Fabienne Dekersgieter, partner van huidig bestuurslid en gemeenteraadslid Stijn De Neve. Uiteindelijk moest Dieter de duimen leggen voor Fabienne, die 62 procent van de leden kon overtuigen. Zij wordt bijgevolg de eerste vrouwelijke voorzitter ooit binnen Open Vld Kortemark.

Naast een nieuwe voorzitter kozen de leden ook vijf afgevaardigden in het regiobestuur en 28 bestuursleden. Open Vld nam afscheid van enkele vertrouwde gezichten, zoals Sofie Catteeuw, Diana Pollet en Annie Naeyaert, maar kon ook twee nieuwe bestuursleden welkom heten: Patrick Cobbaert uit Kortemark en Johan Dewulf uit Handzame. Voor de vertegenwoordiging in het regiobestuur Open Vld Middenkust waren er zeven kandidaten, waarvan er vijf werden verkozen: Laurens Vandewalle, Gino Speecke, Jan Stoens, Erica Vanthournout en Saskia Maet. Zij zullen de komende drie jaar de stem vormen in de regioraad.