Overvloedige regenval zorgt voor wateroverlast en afgesloten straten, maar levert ook mooie plaatjes op Bart Boterman

06 maart 2020

15u09 0 Kortemark De aanhoudende regenval van donderdag en donderdagnacht heeft her en der voor wateroverlast gezorgd in de regio. Vooral rond Diksmuide, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne kreeg de brandweer tientallen oproepen voor woningen die dreigden onder te lopen, grachten die overliepen en straten die blank stonden. Ook in Gistel en Oudenburg was er enige wateroverlast. Daarnaast leverde het ook mooie plaatjes op: weilanden die volledig overspoelden in de Handzamevallei en de IJzer die buiten zijn oevers in Lo-Reninge en de broeken vol deed lopen.

Volgens Kristof Louagie van brandweer Westhoek kregen de pompiers 88 oproepen van wateroverlast te verwerken. “Voornamelijk grachten en waterlopen die overliepen en zo woningen bedreigden. Intussen is het waterpeil al wat gezakt en stroomt het water weg via de IJzer”, aldus Louagie. De IJzer was ook buiten zijn oevers getreden zoals in Lo-Reninge. Daar liepen de broeken, die dienen als natuurlijk waterbuffer, op sommige plaatsen volledig onder. Daar werd onder meer De Hoflandstraat en Vrijestraat afgesloten. Ook de Bethoosterse broeken in Kortemark, de Handzamevallei dus, spoelden onder. De Aardsdamstraat, Ruyterhoekstraat en Krekebeekstraat werden afgesloten. Het leverde mooie plaatjes op.

In Oudenburg liep de Stedebeek op bepaalde plaatsen onder waardoor tuinen blank stonden en het water in woningen dreigde te lopen. Ook in de Rozenlaan en Castellumstraat was het even alle hens aan dek. “De brandweer is op verschillende plaatsen komen pompen om de huizen van buurtbewoners te vrijwaren. Grote schade is er gelukkig niet geweest, al moeten we in de toekomst vermijden dat dit nog gebeurt. Ik heb intussen het Polderbestuur gecontacteerd om aan te dringen op een snellere afwatering op korte termijn. Op lange termijn zoeken we naar een structurele oplossing", zegt burgemeester Anthony Dumarey. In Gistel werden straten in lager geleden gebieden afgesloten zoals de Moerdijkstraat, Nieuwlandstraat en de Vaartdijkstraat.