Overal in Kortemark duiden bordjes trage wegen aan Timmy Van Assche

09 april 2020

15u35 2 Kortemark Momenteel verschijnen er op verschillende plaatsen nieuwe bordjes in het straatbeeld van Kortemark en de deelgemeenten. Ze duiden aan waar er zich zogenaamde trage wegen bevinden: buurt- en kerkwegels die openbaar en dus toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers. Alles samen gaat het om zo’n tachtig tal bordjes met het symbool van de boom, voor zowat veertig trage wegen.

In 2017 boog de gemeentelijke milieuraad zich over een gestructureerde aanpak en richtte hiervoor een aparte werkgroep op. Die lijstte alle huidige trage wegen in de gemeente op volgens bepaalde criteria. Dommige trage wegen liggen er op vandaag al perfect bruikbaar bij, andere hebben een opfrisbeurt nodig. En dan zijn er ook de trage wegen die zichtbaar in het landschap liggen maar nu nog (deels) afgesloten zijn. “Voor sommige was het nuttig als ze heropend werden, andere zouden geen meerwaarde geven”, laat de gemeente weten.

Passende naamgeving

Patrick Deruytter, die ook deel uitmaakt van deze werkgroep, ging op zoek naar de oorspronkelijke namen van de buurtwegels, zodat elke trage weg ook de gepaste naam kon krijgen. Zo kan je wel eens gaan stappen in de Kleine Cortemarckhellestraat, de Haessackwegel of langs de Herenakkerweg. “Met de plaatsing van de bordjes is het voor elke recreatieve gebruiker ook duidelijk dat er gewandeld en/of gefietst mag worden. Bovendien kan een trage weg voor sommigen ook een ideaal alternatief zijn om als zwakke weggebruiker druk autoverkeer te vermijden, bijvoorbeeld voor de schoolgaande jeugd. De gemeentelijke mobiliteitsdienst maakt daarom momenteel, in samenwerking met de WVI, werk van een inventarisering van zogenaamde ‘missing links’.” Die laatste zijn alternatieve verbindingswegen die de laatste nodige schakel in veiliger verkeer zouden kunnen betekenen.

Nog niet gedaan

Daarmee is het laatste hoofdstuk van het verhaal echter nog niet geschreven. “Deze realisatie opent namelijk nieuwe perspectieven. Zo behoort het tot de mogelijkheden om dit aanbod van trage wegen eens in een handige overzichtskaart te gieten en wordt er nagedacht over een intergemeentelijke samenwerking voor het gezamenlijke onderhoud van deze trage wegen.”