Oude volkscafés op Handzameplein maken plaats voor nieuwbouwproject Timmy Van Assche

21 juni 2019

15u34 1 Kortemark In het centrum van Handzame, op het centrale Handzameplein, zullen drie oude en intussen gesloten volkscafés afgebroken worden voor een nieuwe residentie. De bouwpromotor is MC Bouw, onderdeel van de Groep Vlaemynck uit Tielt.

De bouwpromotor en architect Charlotte Pattyn van bureau Coconne lanceerden het project onder de noemer 't Plein. In de lokale Gildezaal vond een infosessie plaats, waarbij ook één appartement werd verkocht, zo laat de ontwikkelaar weten. “De interesse komt door de diversiteit aan appartementen, zowel vaste bewoners als investeerders kijken graag naar nieuwbouw op een toplocatie binnen hun gemeente”, zegt Adriaan Logier Van Groep Vlaemynck. “Het project zelf omvat dertien appartementen verspreid over drie verdiepingen. Links van het project komt een doorrit met gemeenschappelijke vuilnis- en fietsenberging en een parkeerruimte met zes carports, vier garageboxen en vijf parkeerplaatsen. Elk appartement kan zo vlot zijn auto kwijt achteraan, waar ook de hoofdingang van het gebouw zit. De indeling en afwerking kan aangepast worden aan de wensen en behoeften van de koper.”

Alle appartementen zijn doorlopend: vooraan is een terras dat uitkijkt op het Handzameplein, achteraan is het terras volledig zuidgericht. “Leuk detail", vervolgt Logier, “de architecte is opgegroeid op het Handzameplein en kent perfect de woonnoden op deze ligging.” De afbraak van de bestaande bebouwing - cafés De Kastart, Bloemhof en Pinuts - staat op de planning voor dit najaar. De oplevering van de residentie zal na de zomer van 2021 zijn. Appartementsprijzen liggen tussen 180.000 en 325.000 euro, de oppervlaktes variëren tussen de 70m² en 120m². Parkings, carports en garages zijn afzonderlijk te koop aan respectievelijk 12.000, 18.000 en 35.000 euro. Info: www.vlaemynck.be.