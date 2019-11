Oude Pastorietuin krijgt boekenruilkastje Timmy Van Assche

28 november 2019

16u07 0 Kortemark Puilt je boekenkast uit van boeken waar je nooit meer naar kijkt? Geef je gelezen boeken een tweede leven in het boekenruilkastje. Je kan er gratis boeken ruilen voor andere boeken die in goede staat verkeren en boeken lenen — lezen en terugbrengen, dus. Je vindt er thrillers, romans, zogenaamde ‘chicklits’, kinderboeken, strips en veel meer.

Ruil je boeken in tegen een ander exemplaar of schenk nieuwe boeken aan het kastje. Zo kunnen anderen jouw boeken mee naar huis nemen en jij ontdekt nieuwe genres, auteurs of series. De bibliotheek stak al enkele boeken en strips uit haar collectie in het kastje. Iedereen is welkom om te komen lezen. Je vindt het boekenruilkastje aan de poort van de Oude Pastorietuin in de Pastoor Blanckestraat 17. Het is de eerste keer dat de gemeente dit initiatief neemt. Er is er al eentje in Zarren, bij het gebouw van vzw ’t Schoederkloptje, maar die wordt beheerd door diezelfde organisatie en niet door de gemeente.