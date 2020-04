OOkunst ziet jubileumeditie van kunstroute in het water vallen door corona: “Liever in 2021 de gepaste aandacht geven” Timmy Van Assche

04 april 2020

14u08 0 Kortemark Wat eerder al werd gevreesd, wordt nu ook bevestigd. De twintigste kunstroute van OOkunst, de vereniging die bovendien 25 jaar bestaat, kan dit jaar niet doorgaan. Ook hier is het coronavirus de spelbreker. De organisatoren reageren teleurgesteld, maar wel begripvol.

21 tot 24 mei, 30 tot 31 mei en 1 juni hadden een groot feest moeten worden voor OOkunst. “Zoals we al een beetje vreesden, wordt de kunstroute van dit jaar definitief geschrapt. Wat wij als bestuur van OOkunst al hadden meegerekend, werd nu ook bevestigd door het gemeentebestuur van Kortemark: alle evenementen in onze gemeente die doorgaan in april en mei worden geschrapt", laten Roger Leyn en Tine Lievens namens het bestuur weten. “Jammer, maar helaas. Vanuit het bestuur kunnen we deze visie alleen maar bijtreden. Het heeft ook geen zin om een jubileumeditie te organiseren in mineur: zonder buitenlandse kunstenaars, zonder receptie, zonder Dag van de Kunstenaar en met een argwanend publiek dat bang is voor besmetting. Dan maar liever een jubileumeditie organiseren die we de gepaste aandacht kunnen geven in 2021.”

Voor OOkunst was het een moeilijke beslissing. “Er werd al heel wat voorbereidend werk verricht, maar dit weegt niet op tegen wat er op vandaag aan het gebeuren is. De gezondheid van de kunstenaars, de bezoekers aan de kunstroute en de bevolking in het algemeen zijn momenteel prioritair. De affiches en banners waren al gedrukt en ook het ontwerp van de catalogus was zo goed als klaar. Geloof ons vrij: het ging een hele mooie editie worden.”

Normaal gezien hadden er tachtig kunstenaars op vijftien locaties naar Kortemark moeten komen. OOkunst zal proberen om de kunstroute van 2020 in totaliteit te verplaatsen naar volgend jaar. “Als we erin slagen zoveel mogelijk dezelfde kunstenaars hiervoor warm te maken, bespaart dat ons heel wat werk en kan een deel van de ontwikkelingskosten, zoals de affiche en catalogus, gerecupereerd worden.”