Ondergronds waterlek zet straat ‘s nachts blank Jelle Houwen

01 juli 2019

Een ondergronds waterlek onder straat zorgde er zondagnacht voor dat duizenden liters water plots over straat vloeiden langs de Amersveldestraat in Kortemark. Het lek ter hoogte van ‘t Gaainest werd om 3.40 uur opgemerkt. Bewoners verwittigden de politie en brandweer die op hun beurt De Watergroep. Zij moesten een deel van de straat openbreken om bij het lek te kunnen. In de loop van de ochtend was het lek nog niet gedicht. Vermoedelijk ligt de oorzaak van het lek bij een breuk door de hitte of slijtage. Bijna exact een jaar geleden ontstond ook een groot waterlek even verderop, in de Zarren-Lindestraat. Ook tijdens de hitte begaf een ondergrondse leiding het.