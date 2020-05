Offerblokdief beweert gewoon “vrome christen” te zijn” en wijt het aan de duivel dat hij voor rechter moet verschijnen Siebe De Voogt

19 mei 2020

14u24 0 Kortemark Een 46-jarige Roemeen riskeert een jaar cel voor minstens zes offerblokdiefstallen in de kerk van Kortemark. Hij werd geklist door een ijverige voorzitter van de plaatselijke kerkfabriek, maar ontkende de diefstallen met klem. “Ik ben gewoon een vrome christen”, verklaarde hij na z'n arrestatie. “Als ik voor de rechter moet verschijnen, komt dat door de duivel.”

Bij de kerkfabriek heerste al in juni 2017 een vermoeden dat er uit het offerblok in de kerk van Kortemark op geregelde tijdstippen geld werd gestolen. Ze plaatsten daarom zelf een camera. Op de beelden was te zien hoe een verdachte man op geregelde tijdstippen vreemde bewegingen maakte aan het bewuste offerblok. Op 24 februari 2018 besloot de voorzitter van de kerkfabriek de vermoedelijke dief te volgen met zijn wagen. Hij hield eerst halt aan de kerk van Ichtegem, maar die bleek gesloten. Uiteindelijk kon de politie Constantin-Emanuel J. in de buurt van Gistel oppakken.

Duivel

Hij had een rolmeter op zak, die door dieven als kleefstok wordt gebruikt om geld uit offerblokken te halen. In de middenconsole van zijn wagen bleek bovendien 138 euro aan klein geld te zitten. De Roemeen ontkende echter ook maar iets met diefstallen te maken te hebben. “Hij hing zogezegd hele dagen rond in kerken, omdat hij een vrome christen is", stelde procureur Emilie Lingier. “De beklaagde stak naar eigen zeggen zélf geregeld geld in de offerblokken. Zijn vreemde bewegingen verklaarde hij doordat muntstukken soms bleven steken en moesten losgemaakt worden.” Naast zijn ontkenning legde J. nog wel meer vreemde verklaringen af. “De kerk in Kortemark was volgens hem bezeten door de duivel. Het kwam ook door die duivel dat hij hier vandaag moest terechtstaan.”

Onderzoek wees uit dat de Roemeen in aanmerking komt voor minstens zes offerblokdiefstallen tussen december 2017 en de dag van zijn arrestatie in de kerk van Kortemark. In Duitsland en Roemenië kreeg hij al jaren cel voor gelijkaardige feiten. Voor zijn proces in Brugge kwam de man niet opdagen. Hij riskeert bij verstek één jaar gevangenisstraf. Uitspraak op 16 juni.