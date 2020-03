Nu kledingzaken in het weekend niet meer open mogen zijn, pakt boetiek TAL uit met extra korting Timmy Van Assche Sam Vanacker

13 maart 2020

17u24 0 Kortemark Ondernemers proberen alsmaar creatiever te zijn, gezien winkels die niet-essentiële diensten leveren in het weekend de deuren moeten sluiten. Chantal Decomble van boetiek TAL geeft daarom 10 procent korting op aankopen in de winkel en via haar webshop. “Ik moedig iedereen aan om, in het algemeen, lokaal te blijven kopen", zegt ze.

Chantal doet de oproep omdat ze met haar boetiek eerder werd verkozen tot ambassedeur van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. “Vanaf nu tot het einde van de periode waarin de strenge maatregelen van kracht zijn, geef ik 10 procent korting op alle aankopen in de winkel zelf en via de webshop. Zo probeer ik mensen toch te overtuigen om lokaal te blijven kopen. Die oproep doe ik trouwens niet alleen voor mezelf, maar voor alle zelfstandigen in Kortemark. Kijk, normaal gezien ben ik op zaterdag en zondag open. De zaterdag is zelfs de beste verkoopdag. Maar dat zal een tijdje niet meer mogen. Daarom zal ik op maandagen wél open zijn, wat normaal gezien mijn sluitingsdag is. Ik verwacht wel een verlies aan inkomsten, ja, en probeer dat dus te compenseren. Wie iets online besteld, krijgt er een leuke attentie bij. En de pakjes zal ik zelf of met de hulp van mijn man ‘s avonds of in het weekend rondbrengen.” Alle info: www.talkortemark.be