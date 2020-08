Nog tot eind augustus alternatieve kunstroute van OOkunst Timmy Van Assche

13 augustus 2020

19u33 1 Kortemark Nog tot eind augustus kan het brede publiek genieten van een alternatieve kunstroute van de vereniging OOkunst. Deze organisatie is er gekomen in de plaats van de grotere jubileumeditie, die eerder werd afgelast tijdens de lockdown in de maand mei.

Kunstvereniging OOkunst bestaat dit jaar 25 jaar. Wat een editie met een zilveren kroontje zou worden met de twintigste editie van de grote kunstroute, eindigde dus in mineur. Toch bleef het bestuur niet bij de pakken zitten met een kunstige fiets- en/of wandeltocht langs vensters en voortuinen. “Nog de hele maand augustus is er een alternatieve kunstroute op 77 locaties, met meer dan 600 kunstwerken van 113 deelnemende kunstenaars, langs de Kortemarkse ramen en tuinen”, zo laten Roger Leyn en Tine Lievens van OOkunst verstaan. “Dit is een leuke tocht met de fiets, al kan je ze ook met de auto afleggen. Wie het hele parcours doet, kan er nog een leuke prijs mee winnen.”

Cultuurcentrum De Beuk in de Torhoutstraat 9 is het centrale infopunt en is dagelijks open van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. “De eerste dagen van onze alternatieve kunstroute zitten er al op. We startten vrij goed en ruim 200 infobrochures werden opgehaald in De Beuk. Daarna, omwille van het snikhete weer, was het ietsje minder. We zijn ervan overtuigd dat er nu terug meer volk zal komen opdagen, gezien de voorspelde mildere temperaturen en het verlengde weekend.” Alle werken die je tijdens de kunstroute ziet, zijn ook te koop. Een deel van de opbrengst gaat integraal naar een weeshuisproject van OOkunst in Mozambique. Meer info: www.oo-kunst.be/fietsroute.htm