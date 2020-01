Nieuwe zorgsite brengt terug leven in de brouwerij op de Markt in Kortemark

Timmy Van Assche

19 januari 2020

14u42 0 Kortemark Over twee maanden openen de deuren van een nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen in hartje Kortemark. Vrijdag bracht het Kortemarkse schepencollege een bezoekje aan de werf, om symbolisch de eindfase van de werken in te zetten. Samen met de toekomstige directeur Els Defauw werd ook de naam en het logo van de residentie bekend gemaakt, namelijk ‘De Bottelarij’.

Het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen werden in opdracht van Aldea Group gerealiseerd door de Gentse projectontwikkelaar CAAAP en maken deel uit van de herontwikkeling van de brouwerijsite, met een nieuwe, multifunctionele invulling: van bibliotheek, appartementen tot het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. De uitbating van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen werd in handen gegeven van Orpea, het vastgoed houdt Aldea Group zelf in portefeuille. “Voor de naam hielden we natuurlijk rekening met de historiek. De namen van de verschillende gebouwen werden op basis van de brouwerijtermen bepaald door de betrokken actoren en dit in samenspraak met de gemeente. Het fijne aan ‘De Bottelarij’ is dat het perfect past bij de bruisende residentie die we ervan willen maken: een plek waar mensen graag voor elkaar zorgen, genieten van elkanders gezelschap en actief in het leven staan, en dit zolang mogelijk”, vertelt Els Defauw. Het logo werd voorgesteld met een boodschap in een origineel bierflesje van de brouwerij.

30 woningen

“Onze nieuwe residentie in Kortemark wil een stijlvolle en natuurlijk warme en gastvrije nieuwe thuis zijn voor senioren. Dankzij de centrale ligging kunnen vrienden en familieleden makkelijk op bezoek komen. Voor die ontmoetingen zal onze brasserie het ideale decor vormen”, vervolgt Defauw. In totaal zijn er dertig assistentiewoningen met verschillende oppervlaktes, met één of twee slaapkamers, badkamer en een keuken. Elke flat heeft een eigen terras. De nieuwe bewoners mogen hun flat inrichten naar persoonlijke smaak. De woningen kunnen zowel tijdelijk als permanent betrokken worden. Een zorgteam maakt een zorgplan op maat van elke bewoner, zo geeft de directie nog mee, “ook als er een hoge zorggraad is, zoals bijvoorbeeld in geval van dementie of een aanverwante aandoening.”

Infomomenten

Vanaf half maart 2020 kunnen mensen terecht in De Bottelarij. Er zijn ook nog infosessies in groep (23 januari om 15 uur en 13 februari om 19 uur) en individueel (28 januari en 6, 20 en 25 februari van 10 tot 17 uur).