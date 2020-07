Nieuw natuur- en recreatiegebied in Kortemark? Masterplan voor domein rond bezinkingsputten Timmy Van Assche

07 juli 2020

06u25 0 Kortemark Krijgt Kortemark er straks een stukje natuurdomein bij? De kans bestaat. De gemeente en provincie West-Vlaanderen stellen een studiebureau aan om het domein rond voormalige bezinkingsputten in kaart te brengen. “Na de Krekemeersten kan dit een nieuwe trekpleister worden", menen burgemeester Damman en schepen Vancoillie.

Even situeren. De bezinkingsputten liggen naast de spoorlijn die door de gemeente loopt en kan je makkelijk bereiken via de achterliggende parking van het gemeentehuis. Deze relatief grote waterplassen hoorden vroeger bij de voormalige conservenfabriek Talpe - later ‘Star’ genaamd. Die fabriek was ooit de grootste werkgever in de regio rond Kortemark, maar werd in 2010 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk, gelegen aan de andere kant van de spoorlijn. Sinds de opening van het stuk Krekedalfietspad vorig jaar, tussen de tuin van het gemeentehuis en de Krekebekestraat, vormen de putten een extra eyecatcher in de gemeente.

Het zou een mooie aanvulling zijn op bestaande natuur en recreatie in onze gemeente Schepen Toon Vancoillie

Krekemeersen (bis)

“Samen met de provincie willen we een masterplan opmaken voor het domein van deze bezinkingsputten, op zich ongeveer 7 hectare groot”, duidt schepen Toon Vancoillie (Open Vld). “De gemeente treedt op als opdrachtgevend bestuur, de provincie is bereid om voor de helft tussen te komen in de kosten van het studiebureau. Het is de bedoeling om een masterplan én stappenplan uit te werken om de komende jaren het domein verder te ontwikkelen. De opmaak van een natuurbeheersplan, dat milieu en natuur moet zien te verzoenen met vrije tijd en recreatie, neemt gemiddeld een jaar of twee in beslag. Bijvoorbeeld houden hier nu al veel watervogels halt. Het zou een prachtige aanvulling zijn op de bestaande recreatie- en natuurdomeinen in onze gemeente, zoals de Krekemeersen in de jaren negentig.”

We zullen ook rekening houden met de landbouwers, die hier water komen capteren Burgemeester Karolien Damman

“Een uitdaging bestaat er ook in om recreatie en landbouw te combineren”, vult burgemeester Karolien Damman (CD&V) aan. “Tegenwoordig maken landbouwers van de bezinkingsputten gebruik om er water op te pompen voor hun activiteiten. We willen met hen dan ook rekening houden. Voor de verdere invulling van het domein hebben we nog geen budget vooropgesteld - eerst moet het masterplan worden opgemaakt - maar naar het einde van de legislatuur toe willen we zicht krijgen op wat mogelijk is.”