Nieuw hoofdstuk rond windturbines in Krekebekestraat: gewest verleent stedenbouwkundige vergunning, gemeente gaat allicht in beroep Timmy Van Assche Jelle Houwen

28 juni 2019

20u59 1 Kortemark Het gewest heeft, opnieuw, een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor twee windturbines in de Krekebeekvallei. Maar de gemeente gaat hiertegen zo goed als zeker in beroep.

Aan de mogelijke komst van twee windturbines langs de Staatsbaan in de Krekebekestraat gaat een hele voorgeschiedenis vooraf. Kort gesteld diende EDF Luminus begin 2017 een aanvraag tot vergunning bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor het plaatsen van twee windturbines. Maar heel wat inwoners en het gemeentebestuur waren hier niet mee opgezet en verwezen naar de natuurwaarde van het gebied en slagschaduw. Het college ging met succes in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarop kon de aanvrager echter opnieuw een dossier indienen en het gewest heeft nu weer een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Wie bezwaar heeft, kan binnen de 45 dagen beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “We bekijken nu met onze advocaat welke stappen we kunnen nemen, maar negen kansen op tien gaan we opnieuw in beroep”, stelt schepen van ruimtelijke ordening en rechtsgeschillen Toon Vancoillie (Open Vld). “Natuurlijk zijn we niet tegen hernieuwbare energie, maar de plaats is gewoon verkeerd, tussen twee woonkernen in. Men moet windturbines kunnen groeperen: niet zomaar twee turbines hier en enkele turbines daar bouwen.” Wordt vervolgd.