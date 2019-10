Na woelige gemeenteraadszitting: meerderheid beschouwt incident als afgesloten, raadslid Pollentier krijgt steunbetuigingen TVA

23 oktober 2019

17u51 0 Kortemark Na de woelige gemeenteraadszitting van maandagavond beschouwt de meerderheid het voorval, waarbij raadslid Mark Pollentier (N-VA) een brief van zijn overleden echtgenote voorlas, als afgesloten. Intussen stelt Pollentier zelf steunbetuigingen te krijgen.

Het relaas van de zitting is genoegzaam bekend. Raadslid Pollentier las voor aanvang een brief voor van zijn vrouw, die onlangs de strijd tegen spierziekte MS verloor. Daarbij zorgde een specifieke passage voor opschudding: “Ik had misschien beter kanker gehad, ja, dan zou ik beter geholpen worden.” Een collega-raadslid verliet de zaal in tranen omdat ze zelf strijd tegen kanker. Bovendien overleed onlangs ook een personeelslid van de gemeente aan de gevolgen van de ziekte.

“We beschouwen het voorval als afgesloten", zegt burgemeester Karolien Damman (CD&V) enkele dagen later. “Het ligt erg gevoelig om ziektes met elkaar te vergelijken, zeker wanneer een collega-raadslid ziek is en een personeelslid pas aan kanker overleden zijn. We tonen begrip voor een rouwende Pollentier, die onlangs zijn vrouw verloor.”

Mark Pollentier stelt intussen vooral steunbetuigingen te hebben ontvangen. “Zo is er een vereniging van chronische pijnpatiënten uit Vlaams-Brabant, de Maretak, die mijn brief uit de gemeenteraad willen overnemen voor hun magazine”, zegt Pollentier. “En dan kreeg ik ook bericht uit Tienen. Daarin zegt een dame tegen mij: ‘u moet zeker geen spijt hebben die brief te hebben voorgelezen, want daarin staat de pure waarheid. Mijn man overleed in 2011 na 30 jaar MS en ik herinner mij nog heel goed de honderden keren dat hij net dezelfde verzuchting had. Hoe erg kanker ook is, een patiënt heeft een grotere kans op genezing terwijl iemand met een chronische ziekte als MS verder aftakelt. Enkel de waarheid doet pijn’, besluit de mevrouw. Via Facebook krijg ik alvast veel begripvolle steunbetuigingen binnen.”