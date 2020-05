Muzikale vrienden Jeffrey en Dries scoren op sociale media met ‘coronaliedjes’: “Hopelijk komt hier een theatertournee van” Timmy Van Assche

18 mei 2020

13u22 0 Kortemark Muzikale vrienden Jeffrey Dael (47) en Dries Uyttenhove (44) uit Kortemark zitten in deze coronatijden niet stil. Via sociale media sturen ze regelmatig een leuk ‘coronalied’ en bijhorend clipje de wereld in, die in mum van tijd vele kijkers weten te bekoren.

“We kennen elkaar al vele jaren en spelen in verschillende muziekgroepen, zoals rockband HBX, sixtiesgroep No Milk Today en tributeband El Bandido Tura”, begint Jeffrey. “Dat alles ligt nu een beetje stil, we hadden nochtans een zeer goed gevulde zomer vol optredens. Maar die zijn nu afgelast of uitgesteld. Repeteren kan ook niet, tenzij in je kot of op veilige afstand. Nu, los daarvan had ik al lang een tekstje in mijn hoofd op het liedje ‘Heist aan zee’ van Bart Peeters. Gewoon, omdat ik me wat ergerde aan het getalm van politici om deftige beslissingen te nemen.”

De boodschap is telkens heel duidelijk. Niet alleen benaderen we alles met humor, maar toch vinden we het ook onze plicht om mee te geven dat we voorzichtig moeten blijven én respect moeten hebben voor iedereen die zich inzet of het op dit moment moeilijk heeft Jeffrey Dael (47)

Al gauw vier songs

Van het één kwam het ander. Met zijn goeie maat Dries kwam het tot een serie van coronanummers. “Ik weet dat Dries als geen ander direct snapt waar het muzikaal naartoe moet als hij iets voorgeschoteld krijgt. En aangezien ik niet echt het grootste zangtalent ben, was zijn medewerking meer dan gewenst. Het eerste nummertje werd fel gesmaakt op de sociale media en ‘s anderendaags stuurde Dries me dat hij ook met een nummer bezig was. Voor we het wisten stonden we weer samen in de tuin om het op te nemen. Daarna volgde een derde en een vierde nummer, steeds over corona. Het vierde lied, ‘Blij zijn als de horeca start’ is een parodie op ‘Video killed the radio star’ en werd enthousiast onthaald, met heel wat positieve commentaren. We menen ook wat we zingen. De boodschap is telkens heel duidelijk. Niet alleen benaderen we alles met humor, maar toch vinden we het ook onze plicht om mee te geven dat we voorzichtig moeten blijven én respect moeten hebben voor iedereen die zich inzet of het op dit moment moeilijk heeft.”

Theater

Ondertussen schreef Dries al een vijfde song en Jeffrey een zesde lied. “Dus we kunnen weer een poosje mee weg”, knipoogt Jeffrey. “Niet dat het nog lang moet duren, natuurlijk. We zullen sowieso zorgen dat we een twaalftal nummers hebben. We zouden hier heel graag een muzikaal (theater)programma mee maken om, als het weer mag, te gaan optreden. Hopelijk kunnen we ooit met een kleine glimlach terugkijken naar 2020.”