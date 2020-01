Muziekfestival Dreambeats breidt uit met extra festivaldag onder de naam ‘Popmasters’ Timmy Van Assche

23 januari 2020

17u09 0 Kortemark Op zaterdag 27 juni palmt het populaire elektronische muziekfestival Dreambeats opnieuw een stuk van domein De Krekemeersen in. Dit jaar wordt het festival echter uitgebreid met een extra festivaldag op vrijdag 26 juni onder de naam ‘Popmasters’.

Dreambeats staat komende zomer voor haar zevende editie en wist vorig jaar meer dan vijfduizend liefhebbers naar Kortemark te lokken. Het concept van dance, retro, house en andere elektronische muziek slaat duidelijk aan. “Eigenlijk vonden we het zonde om zoveel materiaal, tijd en energie in een mooi festivalterrein te stoppen, en dat voor amper één dag”, vertelt Pieter Vanoverschelde van de organisatie. “Daarom speelden we al eventjes met het idee om het festival uit te breiden. Onder de noemer ‘Popmasters’ willen we rock, pop en het Nederlandstalige genre naar voor brengen en een nog breder publiek aanspreken. Mensen die zich minder kunnen vinden in het elektronische genre, zullen hier dus aan hun trekken komen.” De eerste namen worden in februari gelost, wanneer ook de ticketverkoop van start gaat. Alle info: www.dreambeats.be.