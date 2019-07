Motorfietser (26) uit Torhout in levensgevaar na zware crash in Kortemark Bart Boterman

29 juli 2019

14u19 22 Kortemark Een 26-jarige man uit Torhout verkeert in levensgevaar na een zware crash met zijn motorfiets, zondagnamiddag in de Torhoutstraat in Kortemark. “De motorfietser verloor de controle over het stuur in een bocht, na een inhaalmanoeuvre. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De toestand van het slachtoffer is nog steeds kritiek”, zegt commissaris Wim Merlevede van de politiezone Polder.

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur in de richting van Torhout ter hoogte van de Hermitagestraat. D.D. had net een voertuig ingehaald met zijn motorfiets maar miste de aankomende bocht volledig. “De motorfietser kwam in aanraking met een elektriciteitspaal, verschillende verkeerspaaltjes en een boom. Het slachtoffer werd weggeslingerd en kwam in een omheiningsdraad terecht. De man werd met levensbedreigende verwondingen naar het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare gebracht, waar hij met spoed werd geopereerd. De toestand is onveranderd gebleven”, aldus commissaris Merlevede.

Geen verkeersdeskundige

Het wiel van de motorfiets, een type crossmotor van het merk KTM, was afgebroken en kwam in een tuin terecht. “Het parket werd ingelicht maar er is geen verkeersdeskundige aangesteld omdat er geen andere voertuigen betrokken waren”, aldus de commissaris. In de Torhoutstraat geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.