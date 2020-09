Man riskeert meerdere jaren cel voor aanranding van 8-jarig buurmeisje Siebe De Voogt

28 september 2020

18u20 0 Kortemark Een 30-jarige man uit Ichtegem hangt in de Brugse rechtbank meerdere jaren cel boven het hoofd voor de aanranding van zijn buurmeisje. Het slachtoffer was op het moment van de feiten amper 8 jaar en werd onder meer gedwongen om met haar buurman naar pornofilmpjes te kijken.

De feiten speelden zich af in de periode tussen 1 oktober 2018 en 9 februari 2019 in Kortemark, waar D.D. op dat moment nog woonachtig was. De ouders van het meisje waren volgens het openbaar ministerie bevriend met de man. Samen met z’n vriendin paste hij dan ook meermaals op het 8-jarig slachtoffer en haar broertje. De twee kinderen bleven ook af en toe slapen. Tijdens die logeerpartijtjes vergreep D.D. zich volgens het openbaar ministerie meermaals aan z'n buurmeisje. Toen z’n vriendin en het broertje van het slachtoffer gaan slapen waren, zou hij haar enkele keren betast hebben. Het meisje zou de man ook hebben moeten bevredigen en keek samen met hem naar pornofilmpjes op z'n gsm.

De feiten kwamen aan het licht, toen het slachtoffer ook thuis naar porno begon te kijken. Haar moeder begon door te vragen en kreeg zo de weerzinwekkende feiten te horen die haar dochter waren overkomen. In haar verhoor vertelde het meisje dat D.D. haar dwong om niets te zeggen tegen haar ouders. De man werd opgepakt, maar ontkende de zedenfeiten. Volgens het openbaar ministerie weigerde hij ook een test aan de leugendetector af te leggen. Voor zijn proces kwam D.D. maandagmorgen niet opdagen. De procureur vorderde meerdere jaren cel voor de man. Vonnis op 26 oktober.