Man riskeert 18 maanden cel voor verduisteren 500.000 euro van bvba Alexander Haezebrouck

29 mei 2019

16u37 0 Kortemark Een 35-jarige man uit Kortemark moest zich verantwoorden op de rechtbank voor het verduisteren van zo’n 500.000 euro aan activa van een bvba als zaakvoerder. “Hij liet al vijf ondernemingen failliet gaan en liet anderen met alles zitten, hij is totaal onbekwaam om handel te drijven”, zei het openbaar ministerie.

Kelly D. (35) uit Kortemark had samen met zijn toenmalige vriendin uit Zwevegem een bvba opgestart in 2015. Twee jaar later gin de bvba al failliet. De man had op papier laten zetten dat zijn vriendin de zaakvoerder was. “In werkelijkheid was hij wel degelijk de man die de zaakvoerder was op de vloer en alle geldzaken regelde”, pleitte curator Stefaan De Geeter. “Zij werkt in het UZ Gent en was daar nooit.” Omdat ze door een eerder faillissement in de problemen waren gekomen, kon hij zijn vriendin overtuigen om te tekenen als zaakvoerder. “Die man liet al vijf ondernemingen overkop gaan en werd al twee keer persoonlijk failliet verklaard. En hoeveel mensen trekt hij telkens mee de dieperik in? Deze keer zet hij zelfs de moeder van zijn bloedeigen kinderen in de zak, hoe immoreel kan je zijn? Dit is een gevaarlijk man en totaal ongeschikt om handel te drijven.” Kelly D. zelf gaat voluit voor de vrijspraak. “Ik was niet de zaakvoerder en alle geldzaken werden getekend door mijn toenmalige vriendin”, verdedigde de man zich. Ook de toenmalige vriendin moet zich verantwoorden voor de rechter omdat ze volgens het parket op de hoogte was maar zelf niets ondernam. “Ik ben het grootste slachtoffer van deze hele zaak”, snikte de vrouw. “Ik heb destijds uit naïviteit mijn handtekening gezet als zaakvoerder. Mijn ouders en ik hebben al veel geld verloren aan hem. Dat hij hierdoor ook zijn eigen kinderen in de problemen brengt, begrijp ik niet.” Kelly D. riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden, een geldboete van 5.000 euro en een beroepsverbod van 10 jaar. Zijn toenmalige vriendin riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel, een geldboete van 2.500 euro en een beroepsverbod van vijf jaar. Ook een derde beklaagde staat terecht in de zaak en riskeert acht maanden celstraf, een geldboete van 500 euro en een beroepsverbod van vijf jaar. Vonnis op 26 juni.