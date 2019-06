Man niet vervolgd voor moordpoging op moeder, wel voor voorhamer waarmee hij het ging doen Bart Boterman

11 juni 2019

18u21 1 Kortemark Een man uit Kortemark is dinsdagmorgen voor de rechter moeten verschijnen voor verboden wapendracht, namelijk een voorhamer. Hij werd initieel opgepakt voor een geplande moordpoging op zijn moeder, maar had die niet uitgevoerd en werd daarvoor buiten vervolging gesteld. Toch riskeert hij 3 maanden cel omdat hij de voorhamer wilde gebruiken als wapen.

De feiten kaderen in een twaalf jaar durende familievete, was dinsdagmorgen te horen op de rechtbank van Veurne. Het zat er al die tijd bovenarms op tussen de intussen ex-partner van de beklaagde en de moeder van de beklaagde. In 2017 werd een kookpunt bereikt. De beklaagde was aanwezig op een match van Club Brugge en werd gebeld door zijn toenmalige partner na een nieuwe zware ruzie. “Ik was halsoverkop naar huis gereden en geef toe dat ik te veel pinten had gedronken. Ik wou eens goed aan de boom schudden door mijn familie bang te makenwant het moest stoppen. Ik reed naar het huis van mijn ouders, maar ben onderweg gestopt en besloot terug te keren. Maar dan is de nachtmerrie begonnen”, sprak de beklaagde.

Vrijspraak gevraagd

De politie was namelijk verwittigd door de toenmalige partner van de man omdat ze bang was dat hij zijn eigen moeder zou vermoorden. De politie rukte massaal uit voor een moordpoging en wachtte hem uiteindelijk op bij zijn eigen woning. Er volgde een huiszoeking. De man werd maandenlang aangehouden voor poging tot oudermoord, maar uiteindelijk buiten vervolging gesteld omdat hij zich bedacht en terugkeerde. Omdat hij een voorhamer had genomen en in de koffer gelegd, besloot de raadkamer hem toch te vervolgen voor verboden wapendracht. Zijn advocaat ging dinsdagmorgen voor de vrijspraak. Volgens de advocaat had de Kortemarkenaar de voorhamer wel genomen en in de kofferbak gelegd, maar was hij met een ander voertuig vertrokken. Op die manier was volgens hem niet voldaan aan de tenlastelegging van verboden wapendracht, omdat de hamer het huis niet heeft verlaten.

Opnieuw contact met moeder

“Deze affaire heeft mijn enorm veel ellende opgebracht. Ik wou dat ik nooit vertrokken was met de wagen. Ik was mijn werk kwijt en heb mijn toenmalige partner gedumpt. Intussen heb ik opnieuw contact met mijn moeder en opnieuw werk. Tijdens mijn voorwaardelijke invrijheidstelling heb ik al mijn voorwaarden nageleefd. Ik hoop dit nu eindelijk achter me te laten en voort te kunnen leven”, besloot de beklaagde. Het openbaar ministerie gaf uiteindelijk positief advies voor een opschorting. De zaak wordt op 25 juni voortgezet om onduidelijkheden inzake de nieuwe rechtspraak over verboden wapendracht uit te klaren.