Man (69) wordt onwel achter het stuur en overlijdt, ondanks snel ingrijpen van vrachtwagenchauffeur en MUG-artsen Bart Boterman

07 oktober 2020

In Kortemark is een man (69) woensdagnamiddag onwel geworden achter het stuur en aan de gevolgen daarvan overleden. Een hartmassage van een vrachtwagenchauffeur en een reanimatie van een half uur door de MUG-artsen mocht niet baten.

Het slachtoffer, een vlas- en strohandelaar uit de buurt, was samen met zijn echtgenote richting huis aan het rijden. De man werd echter onwel achter het stuur en kon zich nog net veilig parkeren. Een vrachtwagenchauffeur wou de wagen voorbij rijden maar zag dat er iets gaande was. De man besloot meteen bijstand te leveren en een hartmassage toe te dienen terwijl de echtgenote de hulpdiensten belde. Een langdurige reanimatie leverde niets op. De brandweer kwam ter plaatse om een tent over het lichaam te plaatsen in afwachting van de begrafenisondernemer. De politie schakelde slachtofferhulp in om de nabestaanden bij te staan.