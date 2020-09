Luc Stevens en Kortemark zetten ambities kracht bij na knappe zege op openingsspeeldag: “Potentieel aanwezig om even goed te doen” Bert Denolf

16 september 2020

09u40 0 Kortemark Vorig seizoen was SVD Kortemark een van de smaakmakers in tweede provinciale en het ziet er naar uit dat de geel-blauwe formatie ook deze jaargang hoge ogen zal gooien. Op de competitie-opener rekende het alvast al af met Dosko Kanegem door hen met een 4-2-nederlaag naar huis te sturen.

“De openingsfase resulteerde in drie open doelkansen, waarvan er één op de paal en een andere net voorlangs het doel vloog”, herinnert trainer Luc Stevens zich nog. “Daarna schoot Khiter wel raak. Na de voorsprong verloren we wat grip op de match en maakten de bezoekers nog gelijk voor rust. Op het uur kwamen ze zelfs op voorsprong. Toen heb ik toch even getwijfeld, want we hadden echt een minder halfuur achter de rug. We verloren de meeste duels en ons spel was niet goed. Via een strafschop maakte Khiter echter gelijk en meteen erna scoorden we opnieuw. In de slotminuten nam Khiter alle twijfels weg door een hattrick te vervolledigen op een knap uitgespeelde counter.”

Moeilijke beslissingen

Een geruststellende zege voor Kortemark, want trainer Stevens had er voor de match geen al te best oog op. “Omwille van coronamaatregelen en oplopende besmettingen in onze regio hebben we af en toe een tijdje stilgelegen”, vervolgt de oefenmeester. “We speelden maar twee oefenmatchen en het is moeilijk om op basis van die twee partijtjes enkele belangrijke knopen door te hakken. Dan moet je kijken naar wat er op training gebeurt. Zo hadden sommige basisspelers tegen Kanegem zelfs geen enkele match in de benen. Wat wel in ons voordeel spreekt, is dat we enkele gerichte versterkingen konden halen. De toevoeging van Vandemaele, Cherlet en Belong geven mij heel wat troeven en extra snelheid in de spits. Ik moet opletten met wat ik zeg, maar het potentieel is aanwezig om minstens even goed te doen als vorig jaar. Het bestuur legt ons geen druk op, maar wie mij een beetje kent, weet dat ik net als vorig seizoen een plaats in de nacompetitie ambieer”, besluit Stevens, die dit weekend VV Tielt verwelkomt aan de Ichtegemstraat.