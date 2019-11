Literaire avond met Griet Op De Beeck in de bibliotheek Timmy Van Assche

07 november 2019

Op woensdag 13 november maakt Kortemark zich warm om auteur Griet Op De Beeck te ontvangen.

Ze debuteerde met ‘Vele hemels boven de zevende’. In 2018 viel haar dan weer de eer te beurt om het boekenweekgeschenk te schrijven, als zesde Belgische schrijver ooit. Recent nog kwam haar nieuwste boek in de rekken, ‘Let op mijn woorden’. Ze schrijft onder andere over ouders en kinderen, over verantwoordelijkheid, geheimen en eenzaamheid, en de gevaren van sterk zijn. Redenen genoeg dus om deze avond af te zakken naar De Beuk in de Torhoutstraat 9. De start is om 20 uur en na haar lezing kan je bij de auteur terecht om een boek te signeren. Tickets zijn te verkrijgen in de bibliotheek en kosten 5 euro. “Verwacht geen academische lezing over haar eigen oeuvre, Griet Op de Beeck wil geenszins haar lezers onderschatten, laat staan uit gaan leggen hoe ze haar werk dienen te lezen. Ze vertelt aan de hand van een aantal fragmenten over manieren om dit leven te overleven, en scheert zo langs de thema’s van haar boeken”, geeft de bibliotheek mee.

Meer info & tickets: 051/56.88.27 of bibliotheek@kortemark.be.