Levenslang rijverbod voor twintiger die op twee maanden tijd tweemaal wordt betrapt onder invloed van alcohol en cocaïne Mathias Mariën

11 mei 2020

20u31 0 Kortemark Een 20-jarige man is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een levenslang rijverbod. Hij werd in twee maanden tijd twee keer betrapt op rijden onder invloed van drank en drugs.

In juli 2019 reed K.T. door Kortemark toen de politie hem tegenhield omdat zijn lichten niet werkten. Bij controle bleek hij 0,58 promille alcohol in zijn bloed te hebben en de twintiger reed ook onder invloed van cocaïne.

Nog geen twee maanden later, in september 2019, kwam hij alweer met de politie in aanraking. Deze keer omdat hij in Kortemark tegen een geparkeerde wagen reed en vluchtmisdrijf pleegde. Toen de politie hem aantrof, sloeg de man opnieuw op de vlucht. De jongeman had 1,45 promille alcohol in zijn bloed en testte wederom positief op cocaïne. “Het gaat hier nochtans om een harde werker”, pleitte zijn advocaat. “Maar hij is inderdaad twee keer in korte tijd met de politie in aanraking gekomen. Hij heeft beslist om zich vrijwillig te laten opnemen.”

De politierechter gaf hem een boete van in totaal 6.840 euro, waarvan 800 euro met uitstel, en een rijverbod van acht maanden en tien dagen, waarvan twee weken met uitstel. Als hij daarna zijn rijbewijs nog terug wil krijgen, zal hij opnieuw moeten slagen voor zijn praktisch rijexamen. Daarnaast kreeg hij ook een levenslang rijverbod.