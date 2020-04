Leesinspiratie nodig? Bibliotheek pakt uit met verrassingspakketten Timmy Van Assche

02 april 2020

17u06 0 Kortemark De voorbije weken bleven de vaste bibliotheekbezoekers in Kortemark noodgedwongen op hun honger. Deels door het coronavirus, maar ook omdat er achter de schermen een nieuw softwaresysteem werd geïnstalleerd. Maandag 6 april heropent de bibliotheek eindelijk. Weliswaar voorlopig enkel met een afhaalservice, maar mét een extraatje voor mensen zonder inspiratie.

Vaste gebruikers weten dat ze op de website van nibliotheek Kortemark ook de online catalogus kunnen raadplegen om hun keuzes te maken. Ze kunnen er tot tien boeken en tot tien cd’s of dvd’s per lid kiezen. Ze mogen hun keuzelijstje mailen naar bibliotheek@kortemark.be of bellen hun keuzes door op 051/56.88.27, elke werkdag tussen 9 en 12 en tussen 13 en 16 uur. Een medewerker van de bibliotheek laat hen weten wanneer ze hun bestelling mogen komen ophalen en of alle aangevraagde materialen nog beschikbaar zijn. Afhankelijk van het aantal aanvragen, kan afhalen zelfs al de volgende dag, en sowieso telkens tussen 10 en 12 uur. “We raden de inwoners aan het bezoek aan de bibliotheek te combineren met de voorziene dagelijkse beweging te voet of met de fiets en de regels van ‘social distancing’ te respecteren, zeker ook als je in de rij zou moeten staan wachten”, laat de bibliotheek weten.

Inspiratie?

Niet iedereen is thuis in de wereld van de literatuur of kent de bestsellers uit het hoofd. “Voor hen stellen de medewerkers van de bibliotheek graag een verrassingspakket samen. Het volstaat om je interesses door te geven, zij doen de rest en verrassen je met een leuke dosis lectuur.”

Inlevertermijnen en lid worden

Vanaf maandag 6 april gelden de gewone regels voor het inleveren van materialen. Boeken, cd’s of dvd’s inleveren kan in een grote gleuf aan de zijkant van de bibliotheek. Wat niet door de gleuf kan, moet tijdens de afhaalmomenten worden ingeleverd. De week van 6 april is sowieso een boetevrije week: wie niet meteen in de bib raakt, hoeft zich dus geen zorgen te maken. Verlengen kan via Mijn Bibliotheek of via mail naar bibliotheek@kortemark.be. De binnengebrachte materialen worden drie dagen aan de kant gezet, zodat ze opnieuw veilig gebruikt kunnen worden voor de volgende lener. “Wie nog geen lid was in de gemeentelijke bibliotheek, maar nu plots een zee van tijd heeft en graag wat lectuur wil verslinden, kan zich via mail of telefonisch inschrijven. Eens de bibliotheek terug open is voor het publiek, kan je er dan terecht om je lidgeld te betalen en je gegevens te controleren”, is het besluit.