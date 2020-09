Kurt Deseintebein gelooft in kansen promovendus NSVD Handzame: “Je zal nog van ons horen” Bert Denolf

17 september 2020

13u58 0 Kortemark Twee seizoenen nadat het uit derde provinciale degradeerde, mocht NSVD Handzame zich opmaken voor een campagne in de op één na laagste afdeling van het provinciaal voetbal. Op de openingsspeeldag in derde B zette Handzame meteen zijn ambities kracht bij door op het veld van Zandvoorde een 1-2-zege te boeken.

“We trokken naar Zandvoorde met de bedoeling om één puntje mee naar huis te nemen”, verklapt trainer Kurt Deseintebein ons. “In het eerste halfuur hadden we het overwicht en kwamen we terecht op voorsprong. Aan de rust was echter alles te herdoen, want de thuisploeg scoorde nog uit haar eerste en enige mogelijkheid van de eerste helft. Na de pauze was het een zware wedstrijd, mede door de loden hitte. Toen we opnieuw een gaatje vonden, kwamen we op voorsprong. Met nog twintig minuten op de klok schakelden we over naar overlevingsmodus en mijn jongens hebben dat voortreffelijk gedaan. De over-mijn-lijk-mentaliteit van de ploeg was outstanding in deze zwaarbevochten zege.”

Bostraining

Een goede competitiestart is vaak het gevolg van een goede voorbereiding. “Die is inderdaad goed verlopen bij ons, ondanks een onderbreking van enkele weken”, aldus de oefenmeester. “Omwille van een corona-opstoot in de gemeente hebben we in augustus een tijdje niet op ons veld mogen trainen. Dan zoek je naar oplossingen en heb ik bijvoorbeeld eens een bosloop georganiseerd. Om je even wat cijfers mee te geven: in een rondje van negen kilometer liepen we soms aan een gemiddelde van zestien kilometer per uur, waarbij vijftien van de twintig A-kernspelers konden volgen. Dat betekent dat de ploeg fysiek ijzersterk staat.”

Enkele spelers kwamen Handzame in de zomer versterken. “Dat was geen sinecure, want we hebben het kleinste budget uit de reeks. Eens ze aan ons systeem gewend zijn, maak ik me echter sterk dat we tot mooie dingen in staat zijn. Jullie zullen zeker nog van ons horen. Hoe zich dat zal vertalen dat in het klassement? Een elfde plaats halen als promovendus zou een knap resultaat zijn en daar werk ik in alle stilte naartoe”, besluit Deseintebein, die dit weekend met Handzame Aartrijke over de vloer krijgt.