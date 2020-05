Kortemarkse studenten vanaf maandag welkom in ‘Blokkot’ in Edewalle



Timmy Van Assche

22 mei 2020

13u49 0 Kortemark Coronacrisis of niet, ook nu mogen de studenten zich weer massaal over de boeken buigen in de laatste rechte lijn naar de examens. De gemeentelijke jeugddienst van Kortemark biedt opnieuw een Blokkot aan: een ruimte waarin er in alle rust en stilte gestudeerd kan worden, zegt schepen Lynn Vermote (Open Vld).

Deze keer kunnen studenten daarvoor terecht in het ontmoetingscentrum Edewallehof in de P.D. Vanhautestraat 10A in Edewalle. Er is plaats voor dertig studenten, die elk een eigen genummerde tafel toegewezen zullen krijgen. De studenten komen bij voorkeur met een mondmasker binnen en vertrekken op het einde liefst ook weer met het mondmasker op. Er gelden enkele richtlijnen om alles zo veilig en gezond mogelijk te laten verlopen. Zo brengt iedereen zijn eigen eten en drank mee en wordt er geen gemeenschappelijke pauze gehouden.

Het Blokkot is er vanaf maandag 25 mei, elke werkdag en ook op zaterdag, telkens van 9 tot 17 uur. Wie er gebruik wil van maken, moet hiervoor online inschrijven en krijgt vervolgens de bevestiging of er nog plaats is en aan welke tafel hij of zij mag gaan zitten. Inschrijven kan via een webformulier op www.kortemark.be. Het Blokkot is volledig gratis.