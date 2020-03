Kortemarkse huisartsen organiseren zich in strijd tegen coronavirus, ook oproep naar mondmaskers Timmy Van Assche

15u57 0 Kortemark In overleg met het gemeentebestuur hebben de huisartsen van de gemeente Kortemark zich georganiseerd om samen de strijd tegen het coronavirus te kunnen blijven aangaan. Op die manier willen ze iedereen maximaal kunnen helpen. Burgemeester Karolien Damman (CD&V) geeft toelichting.

Inwoners die gezondheidsklachten hebben, moeten altijd telefonisch opnemen met hun huisarts. Die kan hen, als hij of zij dat nodig acht, doorverwijzen voor een extra onderzoek in ontmoetingscentrum De Kouter in Kortemark. “Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een eerstehulppost. Burgers zijn er bijgevolg enkel welkom op afspraak en nadat hun huisarts hen naar daar heeft doorverwezen. Wie niet doorverwezen werd door zijn of haar huisarts moet er wegblijven, zodat de dokters hun werk kunnen doen”, is de burgemeester duidelijk. “Deze organisatie wordt opgestart om de druk op de spoedafdelingen van de ziekenhuizen te ontlasten en daar ademruimte te geven voor de behandelingen van hoogdringende spoedgevallen. Wie wordt doorverwezen, zal duidelijke richtlijnen krijgen van de huisarts.” Het is wel belangrijk om zeker de identiteitskaart bij te hebben.

Mondmaskers gezocht

Intussen wordt er ook opgeroepen om mondmaskers te schenken aan de ziekenhuizen of ze eventueel zelf te gaan máken. Tips over hoe je zo’n mondmasker kan maken, zijn terug te vinden op de website en de Facebookpagina van de gemeente Kortemark. “In Kortemark kunnen mondmaskers gedeponeerd worden in De Roende, Hospitaalstraat 31, in de sas bij de budgetmeter die 24 op 7 toegankelijk is.” Die bevindt zich in de ingang aan de kant van de Ichtegemstraat. Daar staat er een grote bus opgesteld waarin de mondmaskers achtergelaten mogen worden. “Alle mondmaskers zullen uiteraard eerst grondig hygiënisch gereinigd worden vooraleer ze in gebruik worden genomen”, luidt het met een logisch besluit.

