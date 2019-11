Kortemark zet verhuizend personeel dienst Burgerzaken extra in de verf Timmy Van Assche

21 november 2019

17u18 0 Kortemark Sinds enkele dagen staan er witte opschriften geschilderd op het wegdek van enkele straten in het centrum van Kortemark. Passanten vroegen zich al af waar die ‘Leve Liesbeth’, ‘Go Go Gerda’, ‘Hup Hup Veerle’ en ‘Allez Anja Allez’ voor zouden kunnen staan. Zou er een belangrijke wielerwedstrijd voor dames door Kortemark passeren?

Laten we meteen die vraag beantwoorden: neen, er staat geen ‘velokoers’ gepland in de gemeente. Anja, Liesbeth, Gerda en Veerle zijn de voornamen van de vier dames van de gemeentelijke dienst Burgerzaken, die de voorbije jaren gehuisvest was in de annex naast het gemeentehuis van Kortemark in de Stationsstraat. Zij zijn het die de burger helpen met zijn vragen omtrent identiteitskaarten, adreswijzigingen, het strafregister, huwelijksaangiftes en noem maar op. Elke inwoner komt er met andere woorden wel eens over de vloer.

Verhuizing volop bezig

Burgerzaken is op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november uitzonderlijk gesloten. Op donderdag en vrijdag wordt namelijk alles vanuit de oude locatie van de dienst verhuisd naar de nieuwbouw De Roende in de Hospitaalstraat 31, zodat de dienstverlening daar vanaf maandag 25 november optimaal van start kan gaan. De dienst is er dan elke werkdag open van 9 tot 12 uur en op woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur. Op zaterdagvoormiddag kan je tussen 9 en 11.30 uur ook bij Burgerzaken terecht.

Knipoog naar de koers

“‘De Roende’, dat doet natuurlijk denken aan wielrennen en aan de grote wielerrondes of de Ronde van Vlaanderen. Vandaar ook de knipoog met de geverfde namen op straat: hier geen aanmoedigingen voor Sagan, Van Aert of Fuglsang, maar voor het kwartet dat de rit in lijn ‘Stationsstraat 68 – Hospitaalstraat 31’ afwerkt. Het is dan ook de weg die van de ene locatie naar de andere leidt, die van deze opschriften werd voorzien. Zo wordt de aandacht van de Kortemarkse bevolking er in één moeite ook nog eens expliciet op gevestigd”, zegt Frederik Jaques van de dienste Communicatie.

Wie de nieuwe locatie al eens van dichtbij wil gaan bekijken, kan dat trouwens tijdens het openingsfeest van De Roende op zaterdag 23 november, van 10 tot 16 uur. De toegang is gratis en er valt van alles te beleven, zoals een toelichting van het meerjarenplan.