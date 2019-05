Kortemark zet haar molenverleden in de kijker Timmy Van Assche

27 mei 2019

16u49 1 Kortemark Kortemark, dat ooit maar liefst 27 molens telde, stelt komende zondag een aantal molens opnieuw open voor het grote publiek: de Kruisstraatmolen, de Wullepitmolen en de Couchezmolen.

Tijdens deze editie van De Molendag staat de Couchezmolen in de Zarren-Lindestraat 51 in Zarren in de kijker. Tal van geplande activiteiten luisteren het evenement op. Zo geven molenaars uitleg over het gebouw en de technieken. Bij voldoende wind wordt er zelfs gemalen. Bezoekers kunnen ook smullen van proevertjes, molenjenever en molenkoekjes. Brouwerij Den Buiten tekent ook present en iedereen kan zich vergapen aan oude ambachten. Kindergrime, workshops en volksspelen maken het ook voor de kleinsten een interessante dag. Bij de Couchezmolen, die dateert van 1870, krijgt elk vijftigste bezoeker uit de handen van de molenaar zelf een gratis kruikje échte molenjenever aangeboden. Alle info: toerisme@kortemark.be en 051/56.61.08. De Molendag op zondag 2 juni vindt plaats van 10 tot 18 uur.