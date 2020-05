Kortemark wil ‘coronaloket’ oprichten en voorziet structurele financiële steunmaatregelen Timmy Van Assche

20 mei 2020

13u31 3 Kortemark Het schepencollege van Kortemark heeft een eerste pakket aan structurele steunmaatregelen klaar. Het wil die aan de gemeenteraad voorleggen in de zitting van juni. In de jongste raadszitting van mei werd hierop wel al toelichting gegeven. Zo maakt het gemeentebestuur werk van een coronaloket en structurele maatregelen.

Burgemeester Karolien Damman (CD&V) lichtte enkele actiepunten toe van een gemeentelijk actieplan na vragen van Veerle Vanslembrouck (N-VA) en Tim Deweerdt (Content). “Het eerste plan focust op drie doelgroepen: de getroffen verenigingen, de handelaars die noodgedwongen gedurende een lange periode de deuren moesten sluiten of de zaken anders moesten gaan aanpakken, en inwoners die het financieel moeilijker hebben”, haalt Damman aan.

Verenigingen

“Tal van verenigingen lopen heel wat inkomsten mis doordat hun evenementen niet konden plaatsvinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Dreambeats of aan bepaalde wielerwedstrijden. De gemeente Kortemark zal hoe dan ook de volledige toelage blijven uitbetalen om de pil van de annulatie te verzachten. Bovendien zal de jaarlijkse toelage aan verenigingen dit jaar met 40 procent worden verhoogd om de gederfde inkomsten voor een stuk te compenseren, zonder onderscheid in verenigingen", legt de burgemeester uit. “Wie met zijn vereniging een onderkomen heeft in een gemeentelijke infrastructuur, zoals de jeugdhuizen, de cafetaria van de sporthal of het Centrum voor Genealogie, moet hiervoor geen huur betalen voor de periode van 15 maart tot de normale werking weer wordt opgestart. Zalen die werden gehuurd, worden kosteloos geannuleerd of de reservatie wordt verplaatst naar een latere datum.” Reservaties die al betaald werden, worden terugbetaald. Sportclubs die terreinen huren van de gemeente moeten geen huur betalen vanaf 15 maart tot de normale werking weer kan opstarten. Reservaties bij de uitleendienst worden eveneens terugbetaald.

Ik wil ook waarschuwen. De coronacrisis zal een serieuze invloed hebben op de personenbelasting. Heel wat mensen werden op tijdelijke werkloosheid gezet en dat zal haar sporen nalaten op de ontvangsten van eind 2021. Het is nu al duidelijk dat het een zware klap wordt Karolien Damman

Handelaars en inwoners

De gemeente wil werk maken van een zogenaamd ‘coronaloket’. “Hier kan iedereen terecht die gevolgen ondervindt van de coronacrisis en steun nodig heeft. Er zal hiervoor extra budget worden voorzien, zodat er structurele en duurzame zorg op maat geboden kan worden en het geld terechtkomt bij wie het het meest nodig heeft”, aldus Damman. “Het is de bedoeling om ook op langere termijn te kunnen ondersteunen. Uiteraard worden ook betaalde tickets voor gemeentelijke activiteiten en workshops en inschrijvingsgeld voor de speelpleinwerking van de voorbije vakanties terugbetaald.”

Kortemark voorziet ook een apart budget voor de lokale middenstand en horeca. Het lokaal bestuur wil daarvoor met de middenstandsorganisaties rond de tafel zitten om te bepalen welke acties en campagnes in de gemeente financieel en logistiek kunnen worden ondersteund. “Zo komen ze alle handelaars en horeca ten goede”, zegt Damman.

Financiële impact

Karolien Damman haalt ook even de financiële impact van de crisis op het lokale bestuur aan. “Deze coronacrisis treft alle hogere overheden. Maar er wordt zeer veel op de steden en gemeenten afgeschoven zonder steun van hogerop. We hebben bijvoorbeeld 90.000 euro geïnvesteerd in het triagepunt en beschermingsmateriaal voor Kortemarkse zorgkundigen. Tegelijk hebben we wel een subsidie van 5.000 euro kunnen bekomen bij de Koning Boudewijnstichting. En de provincie betaalt 1 euro per inwoner voor de aankoop van mondmaskers, waarop het btw-tarief is verlaagd van 21 naar 6 procent. Ik wil ook waarschuwen. De coronacrisis zal een serieuze invloed hebben op de personenbelasting. Heel wat mensen werden op tijdelijke werkloosheid gezet en dat zal haar sporen nalaten op de ontvangsten van eind 2021. De FOD Financiën zou eind oktober een eerste prognose moeten hebben, maar het is nu al duidelijk dat het een zware klap wordt.”