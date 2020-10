Kortemark wil 400 zonnepanelen op gemeentegebouwen, inwoners kunnen aandeelhouder worden Timmy Van Assche

06 oktober 2020

18u54 2 Kortemark Kortemark wil graag 400 zonnepanelen leggen op de daken van de gemeentelijke gebouwen. Daarbij spelen de inwoners een belangrijke rol: zij kunnen namelijk in het project investeren als medeaandeelhouder.

Concreet wordt gekeken naar ontmoetingscentrum De Kouter, de muziekschool en de sporthal in Kortemark, ontmoetingscentrum De Gildezaal in Handzame, zaal Edewallehof in Edewalle, centrum Albatros met bijhorende sporthal en buitenschoolse kinderopvang Ziezazo met bijhorende loods in Zarren en, tot slot, ontmoetingscentrum Hemelsdale in Werken.

Burger-aandeelhouder

In de overeenkomst spelen drie partijen een belangrijke rol. “Eerst is er de gemeente, die de daken ter beschikking stelt van enkele gemeentelijke gebouwen en de opgewekte elektriciteit tegen een lagere prijs dan de actuele stroomprijs kan aankopen. Ten tweede: de producent die de zonnepanelen plaatst en het eigendom daarvan na een periode van twintig jaar doorgeeft aan de gemeente. En ten derde: ook de inwoners, die financieel in dit project kunnen meestappen", zo motiveert het schepencollege. “Bedoeling is namelijk dat de burger-aandeelhouder in ruil voor de financiering een vergoeding krijgt in de vorm van een dividend van maximaal 6 procent.” Hier rond zullen infosessies worden georganiseerd.

Fikse besparing

Met het plaatsen van 400 panelen zou Kortemark na één jaar al 16.660 euro aan kosten op stroom kunnen besparen. “Na tien jaar is dat al 205.000 euro en na 25 jaar zelfs 766.557 euro", aldus het gemeentebestuur. “Dit jaar nog wordt er begonnen met de overschakeling naar ledverlichting in tal van straten. Het zogenaamde ‘verledden’ van de openbare verlichting wordt gespreid over meerdere jaren en werd alvast in een jaaractieplan 2020-2021 gegoten. Als alles volgens schema verloopt, zou tegen het einde van 2022 het leeuwendeel van de zones buiten de bebouwde kom aangepast moeten zijn.”



Wegen waar er sowieso grote werken gepland staan, zoals in de Torhoutstraat, krijgen daarbij voorrang, net als straten met verlichtingspalen met verouderde of energieverslindende lampen.