Kortemark verplicht mondmasker in openbare gebouwen en op wekelijkse markten Timmy Van Assche

20 juli 2020

16u31 0 Kortemark Voortaan moeten bezoekers een mondmasker dragen in het gemeentehuis van Kortemark, in De Roende en in De Beuk. Ook op de wekelijkse markt op donderdag op de Proostdijeparking en op de wekelijkse boerenmarkten langs de Handzamestraat en op het Handzameplein zal dat het geval zijn. Op al deze locaties zullen de bezoekers daar via signalisatie expliciet op worden gewezen.

Het lokaal bestuur hoopt met deze maatregel het aantal coronabesmettingen te beperken. “De laatste dagen waren er immers enkele positieve gevallen vastgesteld in onze gemeente. Om diezelfde reden weigert het woonzorgcentrum Blijvelde ook tijdelijk elk bezoek”, geeft burgemeester Karolien Damman (CD&V) mee.

Tegelijk start Kortemark, in samenwerking met Huisartsenkring Houtland, een eigen systeem van contactopsporing op. De burgemeester liet zich hierover afgelopen weekend al uit in deze krant. “De lokale huisartsen in Kortemark zullen elke patiënt met symptomen die mogelijk op corona kunnen wijzen, vragen om zijn of haar contactgegevens na te laten. Ook binnen de eerstelijnszone wordt er momenteel overleg gepleegd om dit initiatief in de triagepost van Torhout toe te passen voor de zes gemeenten van deze eerstelijnszone”, vervolgt de burgemeester. “Bij een positieve coronatest worden deze, met de goedkeuring van de patiënt in kwestie, aan de gemeente overgemaakt. Medewerkers van het Sociaal Huis zullen vervolgens de coronapatiënt contacteren om zijn of haar recente contacten in kaart te brengen. Bedoeling is om op die manier eventuele clusters te lokaliseren, bijvoorbeeld in een bepaalde vereniging.”