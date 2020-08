Kortemark verlengt verbod op grote evenement niet, wielerwedstrijden blijven wel afgelast Timmy Van Assche

19 augustus 2020

06u00 0 Kortemark Het gemeentelijke crisiscel heeft enkele nieuwe beslissingen genomen in de strijd tegen corona. Het aantal besmettingen in de gemeente evolueert namelijk gunstig. Belangrijkste is dat grotere evenementen dit najaar opnieuw mogelijk worden.

Vooreerst: de bar en kantine in de verschillende sportfaciliteiten en ontmoetingscentra mogen vanaf zaterdag 29 augustus opnieuw gebruikt worden. “Voor de verenigingen die hier gebruik van maken, betekent dit vaak hun voornaamste of zelfs enige bron van inkomsten. Alle verenigingen werden hiervan door onze dienst Vrije Tijd op de hoogte gebracht”, zo geeft de gemeente mee. Logischerwijs blijven de intussen welbekende maatregelen - bijvoorbeeld afstand houden en mondmasker dragen als je niet zit - van kracht.

De belangrijkste wijziging ligt op het organiseren van grotere evenementen. Tot vorig weekend gold hier een verbod op, maar dat wordt niet verlengd. “Concreet: wie dit najaar een evenement wil organiseren, kan hiervoor zoals vanouds een aanvraag indienen via de normale procedure. Uiteraard blijven de huidige federale richtlijnen hierbij van kracht. Elke organisator zal dus nog altijd voor zichzelf moeten uitmaken of het sop de kool waard is en is zeker al een stuk wijzer na het invullen van het verplichte ‘Covid Event Risk Model’.”

Uitzondering op de regel blijven de wielerwedstrijden: die blijven tot het einde van het jaar verboden. Zowel politie als de huisartsenkring gaven hiervoor uitdrukkelijk negatief advies, besluit de crisiscel.