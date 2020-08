Kortemark stelt nieuw cultuurseizoen voor, ticketverkoop start zaterdag Timmy Van Assche

20 augustus 2020

20u09 0 Kortemark Onder de noemer ‘Kortemark blaast je van je sokken’ werd het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Daarin is ruimte voor intieme concerten, familievoorstellingen, filmavonden, boeiende lezingen en theater van de bovenste plank. Uiteraard gebeurt dit alles in een volledig coronaproof kader.

Cultuur in tijden van corona? De lokale dienst Cultuur & Erfgoed heeft alvast alles in het werk gesteld om alle activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. “Een uitgekiend circulatieplan, mondmaskers, uitmuntende poestdames die alles gedesinfecteerd krijgen en natuurlijk voldoende alcoholgel”, geeft diensthoofd Simon Aneca mee. “We doen een warme oproep om zoveel mogelijk tickets online te bestellen, maar we begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk is. Daarom zijn de nodige maatregelen genomen om jullie nog steeds veilig aan de balie te kunnen ontvangen om tickets te kopen. Intiem is de richtlijn dit seizoen. Er wordt per voorstelling maar een beperkt aantal tickets verkocht, er worden alleen ongenummerde plaatsen aangeboden. In geval van annulering van een voorstelling, worden tickethouders gecontacteerd en worden tickets terugbetaald.”

Op het programma staat onder meer de wereldcinema van MOOOV, klassieke concerten vanaf oktober tot en met april 2021, de Kortemarkse Molendag (6 juni 2021), een nieuwe muziekreeks Witlofsessies, tal van huiskamerconcerten met onder andere Amongster en Mortier, en het verteltheater van Bart Van Loo met ‘De Bourgondiërs’. Verder staan talloze workshops en lezingen gepland, familievoorstellingen met bijvoorbeeld Piv Huvluv en uiteraard theater- en comedyshows.

Het programmaboekje is nu al verkrijgbaar in centrum De Beuk, de bibliotheek en het gemeentehuis, ook de gemeentelijke websites en sociale media wordt het cultureel aanbod uit de doeken gedaan. “De honger naar cultuur zal naar alle waarschijnlijkheid groter zijn dan anders, want sedert half maart 2020 moesten immers alle voorstellin gen, zowel voor jong als minder jong, geannuleerd worden”, beschrijft schepen van Cultuur Rik Waeyaert (CD&V). Net daarom roept de gemeente op om haar Facebookpagina in de gaten te houden, omdat daar snel en accuraat te laatste informatie over een event kan worden meegedeeld. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 22 augustus om 9 uur online en aan de balie in De Beuk.