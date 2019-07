Kortemark stelt cultuurseizoen voor: “Cultuur moet toegankelijk zijn voor alle inwoners” Timmy Van Assche

28 juli 2019

13u54 0 Kortemark Ook dit jaar kan je in Kortemark terecht voor een grote portie cultuur. “De cultuurdienst heeft zijn uiterste best gedaan om voor iedereen, groot of klein, jong of oud, een passend aanbod te voorzien. Daarbij gaan we meer en meer zelf op pad om cultuur rechtstreeks tot bij de mensen zelf te brengen, omdat we ervan overtuigd zijn dat cultuur toegankelijk moet zijn voor alle inwoners van Groot-Kortemark”, laat cultuurbeleidscoördinator Simon Aneca weten.

Er staan terug een viertal huiskamerconcerten gepland onder de noemer ‘En Route’. “Zo zal Buurman zijn eerste solovoorstelling komen spelen. Tijdens de voorstelling wisselt frontman Geert Verdickt nummers uit het nieuwe album Einzelgänger af met ouder werk ‘London Stansted’, ‘Soms ben jij de zon en ik de maan’, ‘Rocky’, ‘Pruimelaar’, ‘Zo voorbij’ of ‘Bladeren van goud’. Verder zullen ook Bert Dockx (Flying Horseman), Philip Bosschaerts (Mintzkov) en Tiny Legs Tim een huiskamerconcert komen spelen.”

Witlofsessies zijn terug

Op muzikaal vlak komt het concept ‘Witlofsessies’ terug. Witlofsessies is een concertreeks van eigenzinnige artiesten op plekken met een ziel. “Niemand minder dan Stef Kamil Carlens zal zijn nieuwe plaat komen voorstellen, die in het najaar van 2019 verschijnt. Live laat hij zich omringen door zeven instrumenten die hij op een opmerkelijke solomanier vaak tegelijkertijd bespeelt. Zowel oud als nieuw werk passeren de revue, gaande van melancholisch tot super funky. Het concert vindt plaats in de tabaksfabriek No 253 in Handzame waar onder meer de J. Cortès sigaren gerold worden.” Nog een nieuwigheid voor dit seizoen is de samenwerking met Knotwilg Records. “Als alternatief muzieklabel zal Knotwilg Records meewerken aan de organisatie van twee evenementen: Reveil en De Nacht. Graag bieden we tijdens Reveil een andere vorm van beleving met muziek aan, die zalvend maar nooit opdringerig is. Verder plaatsen we tijdens ‘De Nacht’ de oude pastorie van Kortemark letterlijk in het licht.” Later op het jaar komen meer details.

JONG

Traditiegetrouw zet de cultuurdienst terug sterk in op cultuur voor de jeugd, onder de noemer ‘JONG’, met een aantal prachtige familievoorstellingen en het inmiddels bekende familiefestival Putten Vol Pit. “Zo komt Radio Oorwoud terug met hun nieuwe voorstelling VUIL! VUIL! VUIL!, zal Nic Balthazar zijn familievoorstelling Badaboem komen spelen, krijg je de laatste kans om de voorstelling De Koning Zonder Schoenen van 4HOOG te zien, is er een hilarische voorstelling over feminisme voor kleuters van Cie. Barbarie en komt Theater STAP, bekend van Tytgat Chocolat, naar De Beuk. Daar stopt het echter niet. Er is bijvoorbeeld nog een musicalstage, maar ook een filosofisch atelier.”

Vanaf 5 augustus

Naast al dat cultureel moois kan je in Kortemark zoals steeds terecht voor het nieuw theaterseizoen van theatervereniging Gudrun, leerrijke en inspirerende vorming en cursussen door Vormingplus en al even inspirerende activiteiten en lezingen georganiseerd door de bibliotheek van Kortemark. Ook film blijft een belangrijk deel van het aanbod. Ontdek alles in de nieuwe cultuurbrochure of op de Facebookpagina van de cultuurdienst Kortemark, vanaf 5 augustus. De ticketverkoop start diezelfde dag via https://webshop.kortemark.be/.