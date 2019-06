Kortemark schrapt vuurwerk uit eigen initiatieven Timmy Van Assche

18 juni 2019

16u50 2 Kortemark Deze zomer zullen de kermissen in de verschillende deelgemeenten van Kortemark niet meer door het traditionele vuurwerk worden afgesloten. Het gemeentebestuur vervangt die voortaan door een vuurspektakel op de grond.

Vuurwerk zorgt vaak voor bewondering bij het publiek. Maar eigenaars van dieren houden vaak hun hart vast van zodra er van alles het luchtruim wordt in geknald. Angstige paarden en koeien, huiskatten die van schrik niet weten waar gekropen tot honden die zo bang zijn van de knallen dat ze uit hun hok ontsnappen. De Vlaamse regering heeft sinds maart dan ook een voorstel van decreet klaar, dat bepaalt dat het afsteken van vuurwerk verboden wordt. Gemeenten kunnen wel afwijken van de algemene regel en vuurwerk toch toelaten, maar dan enkel op bepaalde plaatsen en momenten.

Het gemeentebestuur van Kortemark wil alvast zelf het goeie voorbeeld geven door de kermissen niet langer af te sluiten met vuurwerk, aldus burgemeester Karolien Damman (CD&V). “Het zou een verkeerd signaal zijn om initiatieven van anderen niet langer toe te laten en zelf nog met vuurwerk uit te pakken,” vindt ze. “Daarom heeft het schepencollege beslist om het vuurwerk te vervangen door een vuurspektakel op de grond, dat vast en zeker even boeiend en oogverblindend zal zijn. De kostprijs daarvan zal in dezelfde grootteorde liggen.”

Toch is het in Kortemark niet de bedoeling om vuurwerk altijd en overal te gaan verbieden. “Met oudejaarsavond zal het wel nog worden toegelaten tussen bepaalde uren”, vult schepen Lynn Vermote (Open Vld) aan. “Dat beschouwen we als een uitzonderlijke omstandigheid waarop vuurwerk wel nog moet kunnen. Bovendien is het een jaarlijks terugkerend moment waarop je als diereneigenaar tijdig kunt anticiperen.”