Kortemark schrapt alle kermissen van dit jaar Timmy Van Assche

27 juli 2020

16u20 0 Kortemark Er zal dit jaar geen kermis plaatsvinden in Kortemark en haar deelgemeenten. Dat besliste het gemeentebestuur na overleg met de foorkramers.

Kermis in Kortmark is normaal gezien altijd een feest. Daarbij krijgt elke deelgemeente een foor over de vloer, te beginnen met Edewalle van 15 tot 20 augustus. Daarna volgen hoofdegemeente Kortemark (29 augustus tot 6 september), Handzame (11 tot 16 september), Werken (19 tot 27 september) en Zarren (3 tot 11 oktober). Al deze data mogen naar de prullenbak, want door de opflakkering van het coronavirus zal er dit jaar géén kermis zijn. “Een preventieve maatregel”, legt burgemeester Karolien Damman (CD&V) uit. “We vinden het niet opportuun om nu veel volk te gaan samenbrengen. Ik weet het, de botsauto’s, ‘rappe rupse’ en draaimolen zijn allemaal leuke en vaste waarden, maar volksgezondheid primeert boven volksvermaak.”

De beslissing om de kermisattracties te schrappen, betekent niet per se dat de lokale feestcomités hun programma gekoppeld aan de kermis moeten annuleren. Zo besliste het comité van Handzame om een ontbijt aan huis te organiseren in plaats van grotere groepsevenementen. “De acties van de feestcomités zal de gemeente op tijd en stond evalueren, rekening houdend met de evolutie van de coronacrisis”, besluit Damman.