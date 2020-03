Kortemark roept op: wie heeft hulp nodig? En wie kan helpen? Timmy Van Assche

20 maart 2020

18u52 0 Kortemark De gemeente Kortemark lanceert een dubbele oproep in de strijd tegen het coronavirus. Enerzijds kunnen inwoners die hulp kunnen gebruiken zich aanmelden, net als zij die vrijwillig hulp willen bieden.

Sommige inwoners hebben door de maatregelen om het virus terug te dringen extra hulp nodig. Dat kan gaan van een simpele boodschap of aankoop, tot het uitlaten van de hond. Op de gemeentelijke website www.kortemark.be kunnen hulpvragers én vrijwilligers zich aanmelden. “Het systeem is simpel. Op onze website zijn twee invulformulieren terug te vinden. Eentje voor wie hulp kan gebruiken, een ander voor wie graag anderen wil helpen. De medewerkers van het Sociaal Huis zullen vraag en aanbod opvolgen en zo goed mogelijk aan elkaar proberen te ‘matchen’. Alle hulpvragen worden gebundeld en je kan zien hoe je zelf je steentje kan bijdragen als vrijwilliger.” Er is ook een kaartje beschikbaar om bij pakweg de buren of familieleden in de bus te stoppen.