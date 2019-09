Kortemark onderschrijft Plattelandscharter Timmy Van Assche

12u24 0 Kortemark Ook de gemeente Kortemark onderschrijft het Plattelandscharter, dat onder meer financiële slagkracht vraagt voor plattelandsgemeenten en de Mobiscore onmiddellijk ingetrokken of op zijn minst aangepast wil zien. Dat laat de CD&V-Open Vld-meerderheid weten.

Op 19 juni van dit jaar organiseerde het Westhoekoverleg een congres van Vlaamse plattelandsgemeenten in het Vlaams Parlement in Brussel. Met de organisatie van dit congres vroeg het Westhoekoverleg, in samenspraak met de overige Vlaamse plattelandsgemeenten, meer aandacht van de Vlaamse overheid voor de specifieke uitdagingen waarmee de plattelandsgemeenten op vandaag geconfronteerd worden.

“Het Plattelandscharter ijvert voor meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door enerzijds het gemeentefonds te herzien en anderzijds ecosysteemdiensten te waarderen en te financieren. Het vraagt voorts ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale verdringing op het platteland. Het charter eist daarnaast een flankerend beleid op maat van het platteland door beter openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsvormen te voorzien en door een ruimtelijk beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland. Tot slot willen de ondertekenaars een onmiddellijke intrekking van de Mobiscore of op zijn minst een aanpassing van de parameters die niet enkel op de steden, maar ook op de kernen van de plattelandsgemeenten aangepast worden”, laat de meerderheid optekenen.

De motie rond het platteland werd opgesteld door de burgemeesters van Linter en Glabbeek. Intussen hebben al meerdere tientallen gemeentes hun wagonnetje aangehaakt. Kortemark volgt nu dus ook hun voorbeeld.