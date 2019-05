Kortemark lanceert vanaf juni zorgparkeren Timmy Van Assche

31 mei 2019

18u22 0 Kortemark Vanaf 1 juni wordt het systeem van zorgparkeren ingevoerd. Het moet zorgverstrekkers toelaten om snel een parkeerplaats te vinden in de buurt.

Zorgverstrekkers verliezen in de zoektocht naar een parkeerplaats vaak kostbare tijd om een patiënt te verzorgen. “Bij zorgparkeren geven bewoners zorgverstrekkers de toestemming om de beschikbare parkeerruimte voor hun garage of oprit te gebruiken wanneer die in de buurt een patiënt moeten gaan verzorgen”, legt schepen van sociale zaken Christine Logghe (CD&V) uit. “Ze duiden deze parkeerplaats aan met een sticker aan of bij de garage of oprit. Enkel een zorgverlener met een geldige zorgparkeerkaart - met daarop ook diens gsm-nummer - kan op deze plaats parkeren. Wil de bewoner de zorgverstrekker laten weten dat de wagen verplaatst zal moeten worden, dan kan deze via gsm gecontacteerd worden.”

Op zorgparkeerplaatsen in een blauwe zone moet de zorgverlener, die beschikt over een geldige zorgparkeerkaart, geen parkeerschijf leggen. De zorgparkeerstickers en de zorgparkeerkaarten liggen gratis ter beschikking in het Sociaal Huis van Kortemark in de Hospitaalstraat 29. Meer informatie: 051/57.55.75 of sociaalhuis@kortemark.be.