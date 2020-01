Kortemark lanceert nieuwe oproep om in te schrijven op BE-Alert, grote test volgt op Valentijnsdag Timmy Van Assche

27 januari 2020

17u42 0 Kortemark De gemeente Kortemark roept de lokale bevolking op om zich massaal te registreren bij BE-Alert vóór Valentijnsdag vrijdag 14 februari. Dan stuurt Kortemark namelijk een test-sms naar alle geregistreerde inwoners.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou rechtstreeks kan verwittigen in een noodsituatie via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail. Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen om, bijvoorbeeld, ramen en deuren te sluiten bij een brand. “In Kortemark is het activeren van BE-Alert gelukkig nog nooit aan de orde geweest, maar het kan geen kwaad om op eventueel onheil voorbereid te zijn”, geeft burgemeester Karolien Damman (CD&V) mee. Op www.be-alert.be kan iedereen zich registreren.

Een eerste, bescheiden oproep leverde de voorbije weken al honderd nieuwe registraties op, goed voor nu al een totaal van meer dan 630. Maar Kortemark wil naar minstens 1.000 abonnees doorstomen. “Daarom wordt de komende weken een versnelling hoger geschakeld. Via de sociale media, de gemeentelijke website, gerichte mailings en een persbericht wordt opgeroepen om zich nog voor vrijdag 14 februari te registreren, om zo ook het testbericht te ontvangen op Valentijnsdag”, zegt Damman nog. “Niet iedereen is even bedreven met computers en het Internet. Daarom zullen er voortaan ook invulformulieren te vinden zijn aan het onthaal in het gemeentehuis en in De Roende. De communicatiedienst zal vervolgens deze gegevens digitaal invoeren. Ook na 14 februari blijven deze formulieren uiteraard beschikbaar.”