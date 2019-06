Kortemark komt op tegen kanker met talloze acties en toogmarathon als hoogtepunt Timmy Van Assche

30 juni 2019

18u02 1 Kortemark Met de twaalfde toogmarathon zette Kortemark de kroon op het werk in haar strijd tegen kanker. 24 uur lang zaten 23 vrijwilligers aan een bar gekluisterd om geld in te zamelen.

Kortemark staat al langer gekend als een van de strafste gemeenten die zich inzet in de strijd tegen kanker. De afgelopen twee jaar werden allerlei acties georganiseerd, zoals loop- en spinningwedstrijden, marktacties, veilingen en eetfestijnen, om geld in te zamelen. De slotactie is dan ook de toogmarathon, waarbij deelnemers 24 uur lang aan een toog gekluisterd zitten. Niet om zich lazarus te drinken, wel om die laatste belangrijke euro’s in te zamelen. “Iedereen komt hier sponsoring neertellen in de strijd tegen kanker”, vertelt Paul Roussel van ‘Kortemark komt op tegen kanker’. “Elk uur mogen de toogzitters zeven minuten de benen strekken en om de vier uur ietsje langer. Tegelijk kan iedereen hier 25 euro of meer schenken. Na alle acties is deze toogmarathon ons sluitstuk. Twee jaar geleden hebben we 120.000 euro ingezameld en we hopen nu opnieuw in die orde te zitten.”

Eerder werd al een weging van de bekende rostpottenactie gedaan. Nadat twee jaar geleden 463 kilogram rostjes 4.059 euro opleverden, werd dit keer 476 kilogram gewogen. Het exacte eindbedrag wordt later bekendgemaakt. “Bij de hoofdorganisatie van Kom op tegen Kanker in Brussel is Kortemark ondertussen goed gekend", zegt Roussel. “Zo kregen we dit jaar bezoek van acteurs Gilda De Bal en Vic De Wachter en gaf Guy Swimmen van The Scabs een optreden. Kortemark heeft zich weer van haar warmste kant laten zien.”