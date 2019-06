Kortemark knap op het podium in vijfde regionale 10.000-stappenclash Timmy Van Assche

13 juni 2019

01u09 0 Kortemark Het Lokaal Gezondheidsoverleg Midden-West-Vlaanderen organiseerde in mei voor de vijfde keer de regionale Stappenclash. Vijftien gemeenten zetten hun beste beentje voor om de felbegeerde eerste plaats te behalen.

Lichtervelde, winnaar van de editie 2016, 2017 en 2018, diende dit jaar de wisselbeker af te geven aan Mesen. Lichtervelde werd tweede, Kortemark volgde in hun kielzog en behaalde brons.

“Dit jaar zetten 132 inwoners van Kortemark zich gedurende de wedstrijd in door intenser te stappen, zwemmen of lopen. En da’s een nieuw record voor Kortemark”, zegt Linsey De Poorter van Sociaal Huis Kortemark. Uiteindelijk werd een gemiddelde van 3,283 kilometer per inwoner afgelegd. “De deelnemers werden verwend met een receptie in de Gildezaal in Handzame.” Ook dit jaar werden er mooie prijzen verloot onder de deelnemers: vijf waardebonnen ter waarde van 10 euro voor de aankoop van groenten en fruit bij een lokale groenten- en fruithandelaar, acht waardebonnen van 15 euro bij een lokaal restaurant en vijf dozen van 5 liter artisanaal fruitsap.

Wie dit jaar niet heeft deelgenomen aan de Stappenclash, maar dat volgend jaar wel wil doen, kan nu al gratis een stappenteller ontlenen bij het Sociaal Huis. Meer info: 051/57.55.73. Andere nuttige weetjes, kan je ook terugvinden op de facebookpagina ‘Gezonde Gemeente Kortemark’.