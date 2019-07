Kortemark informeert landbouwers over captatieverbod en komt met oplossing op de proppen Timmy Van Assche

15u44 0 Kortemark Het aangekondigde captatieverbod heeft ook gevolgen voor de Kortemarkse landbouwers. De gemeente wil hen nu informeren en begeleiden.

“Wegens de aanhoudende droogte heeft gouverneur Carl Decaluwé de gemeente op de hoogte gebracht van zijn beslissing waarbij er een captatieverbod komt voor de waterlopen van het IJzerbekken", laat burgemeester Karolien Damman (CD&V) weten. “Dit betekent dat er geen water meer gecapteerd mag worden uit de Krekebeek/Handzamevaart en ook niet meer aan de captatiepunten in de Zarrenstraat in Werken en aan het bufferbekken in Kortemark. In twee situaties blijft beperkt capteren nog toegelaten: weidepompen voor drinkwater voor het eigen vee in de weide en voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.”

Het gemeentebestuur is zich bewust dat dit voor de landbouwers grote problemen met zich meebrengt. “Om de Kortemarkse landbouwers mee te ondersteunen, is er daarom gezocht naar een oplossing”, vervolgt Damman. “Zoals vorig jaar werd beslist dat landbouwers, woonachtig in Kortemark, toelating krijgen om vanaf donderdag 11 juli water af te tappen in de grote bezinkingsput, gelegen achter de technische dienst aan het gemeentehuis.” Er gelden wel enkele voorwaarden. “De captatie uit de grote gemeentelijke put is enkel toegelaten voor landbouwers woonachtig in Kortemark. Men moet dit steeds kunnen aantonen aan de hand van een identiteitsbewijs. Loonwerkers kunnen ook water aftappen, maar moeten bij controle een schriftelijke en door de landbouwer ondertekende verklaring kunnen voorleggen dat dit in opdracht is van een landbouwer woonachtig in Kortemark. Er zal effectief gecontroleerd worden.” Alle landbouwvoertuigen dienen zich toegang te verschaffen tot de bezinkingsput via de Krekebekestraat en vervolgens via het nieuw aangelegde fietspad. Voor fietsers wordt er een omleiding voorzien.

“Op die manier wordt vermeden dat de landbouwers door het centrum moeten rijden, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Daarenboven is het captatiepunt veel verder afgelegen van de bebouwing, zodat dit minder hinder met zich brengt voor de omgeving. Het capteren is ook enkel toegelaten tussen 6 uur ’s morgens en 22 uur ’s avonds.” Meer info: 051/56.81.21 of landbouw@kortemark.be.